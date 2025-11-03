$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 15051 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 16842 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 18124 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 17481 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 16683 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 23483 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 38541 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 67939 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 66855 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56514 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
В горах на Закарпатье нашли двух погибших мужчин: что известно

Киев • УНН

 • 236 просмотра

В горах Закарпатья обнаружили тела двух мужчин 41 и 36 лет из Винницкой области. Их нашли возле озера Бребенескул, а затем транспортировали в морг Рахова.

В горах на Закарпатье нашли двух погибших мужчин: что известно

В горах Закарпатской области обнаружили двух погибших мужчин, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.

Подробности

Как сообщается, тела двух мужчин обнаружили в горной местности вблизи озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик Раховского района, о чем стало известно на выходных.

Спасатели транспортировали тела погибших с высокогорья в село Выдричка и передали работникам морга города Рахов.

"Погибшими оказались 41-летний и 36-летний мужчины из Винницкой области", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, если планируете идти в горы - тщательно следите за прогнозом погоды и обязательно информируйте спасателей о своих маршрутах.

В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины07.07.25, 15:41 • 1693 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоНовости Мира
Укргидрометцентр
Винницкая область
Закарпатская область
Рахов