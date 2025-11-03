В горах на Закарпатье нашли двух погибших мужчин: что известно
В горах Закарпатья обнаружили тела двух мужчин 41 и 36 лет из Винницкой области. Их нашли возле озера Бребенескул, а затем транспортировали в морг Рахова.
В горах Закарпатской области обнаружили двух погибших мужчин, пишет УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в области.
Подробности
Как сообщается, тела двух мужчин обнаружили в горной местности вблизи озера Бребенескул, в районе горы Гутин Томнатик Раховского района, о чем стало известно на выходных.
Спасатели транспортировали тела погибших с высокогорья в село Выдричка и передали работникам морга города Рахов.
"Погибшими оказались 41-летний и 36-летний мужчины из Винницкой области", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, если планируете идти в горы - тщательно следите за прогнозом погоды и обязательно информируйте спасателей о своих маршрутах.
