рф атакує офіс Boeing в Україні, заявляючи про готовність до перезавантаження відносин зі США - Сибіга

росія навмисно завдає ударів по об’єктах американського бізнесу в Україні - атакує офіс Boeing та завод Flex, одночасно заявляючи про нібито готовність до перезавантаження економічних відносин зі США. Про це написав очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС України зауважив, що під російські удари потрапили, зокрема, офіс Boeing у Києві, завод Flex у Мукачеві та підприємство Bunge у Дніпрі. Міністр наголосив, що мова йде не лише про атаки проти України, а й про прямі удари по американських економічних інтересах.

росія атакує не лише український народ, а й американського платника податків. Це були удари по американській економіці – зазначив Сибіга.

Він навів дані Американської торговельної палати в Україні, згідно з якими 47% американських компаній в Україні зазнали пошкоджень унаслідок російських ударів, у 57% компаній були поранені співробітники, а 38% повідомили про загибель працівників під час повномасштабної війни.

Глава МЗС звернув увагу, що попри публічні заяви кремля про "перезапуск" економічних відносин зі Сполученими Штатами у 2025–2026 роках, російська армія продовжувала завдавати ударів по американських підприємствах в Україні.

москва говорить про "бізнес-орієнтовані" відносини зі США, але атаки на заводи свого нібито партнера навряд чи можна назвати партнерством — підкреслив міністр.

Сибіга також зазначив, що такі дії демонструють фіктивність російських пропозицій економічної співпраці, які, за його словами, є лише "потьомкінським селом", покликаним виграти час і послабити американський вплив у Європі.

Натомість Україна, наголосив очільник МЗС, пропонує США реальну та взаємовигідну співпрацю — від видобутку рідкісноземельних мінералів і високих технологій до оборонної кооперації та виробництва дронів.

Суверенна й вільна Україна зі зростаючим ВВП стане великою стратегічною перемогою для американських інтересів у Європі, потужним ринком для американських товарів і послуг та стратегічною поразкою для москви – резюмував він.

