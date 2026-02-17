рф атакует офис Boeing в Украине, заявляя о готовности к перезагрузке отношений с США - Сибига
Киев • УНН
Россия намеренно наносит удары по объектам американского бизнеса в Украине, атакуя офис Boeing и завод Flex. Это происходит одновременно с заявлениями Кремля о готовности к перезагрузке экономических отношений с США.
россия намеренно наносит удары по объектам американского бизнеса в Украине – атакует офис Boeing и завод Flex, одновременно заявляя о якобы готовности к перезагрузке экономических отношений с США. Об этом написал глава министерства иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Глава МИД Украины отметил, что под российские удары попали, в частности, офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и предприятие Bunge в Днепре. Министр подчеркнул, что речь идет не только об атаках против Украины, но и о прямых ударах по американским экономическим интересам.
россия атакует не только украинский народ, но и американского налогоплательщика. Это были удары по американской экономике
Он привел данные Американской торговой палаты в Украине, согласно которым 47% американских компаний в Украине получили повреждения в результате российских ударов, у 57% компаний были ранены сотрудники, а 38% сообщили о гибели работников во время полномасштабной войны.
Глава МИД обратил внимание, что несмотря на публичные заявления кремля о "перезапуске" экономических отношений с Соединенными Штатами в 2025–2026 годах, российская армия продолжала наносить удары по американским предприятиям в Украине.
москва говорит о "бизнес-ориентированных" отношениях с США, но атаки на заводы своего якобы партнера вряд ли можно назвать партнерством
Сибига также отметил, что такие действия демонстрируют фиктивность российских предложений экономического сотрудничества, которые, по его словам, являются лишь "потемкинской деревней", призванной выиграть время и ослабить американское влияние в Европе.
Вместо этого Украина, подчеркнул глава МИД, предлагает США реальное и взаимовыгодное сотрудничество — от добычи редкоземельных минералов и высоких технологий до оборонной кооперации и производства дронов.
Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, мощным рынком для американских товаров и услуг и стратегическим поражением для москвы
