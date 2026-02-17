$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 7360 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 14616 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 17284 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 18393 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 20087 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 24950 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34398 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45616 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 53848 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39423 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
рф атакует офис Boeing в Украине, заявляя о готовности к перезагрузке отношений с США - Сибига

Киев • УНН

 132 просмотра

Россия намеренно наносит удары по объектам американского бизнеса в Украине, атакуя офис Boeing и завод Flex. Это происходит одновременно с заявлениями Кремля о готовности к перезагрузке экономических отношений с США.

рф атакует офис Boeing в Украине, заявляя о готовности к перезагрузке отношений с США - Сибига

россия намеренно наносит удары по объектам американского бизнеса в Украине – атакует офис Boeing и завод Flex, одновременно заявляя о якобы готовности к перезагрузке экономических отношений с США. Об этом написал глава министерства иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины отметил, что под российские удары попали, в частности, офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и предприятие Bunge в Днепре. Министр подчеркнул, что речь идет не только об атаках против Украины, но и о прямых ударах по американским экономическим интересам.

россия атакует не только украинский народ, но и американского налогоплательщика. Это были удары по американской экономике

– отметил Сибига.

Он привел данные Американской торговой палаты в Украине, согласно которым 47% американских компаний в Украине получили повреждения в результате российских ударов, у 57% компаний были ранены сотрудники, а 38% сообщили о гибели работников во время полномасштабной войны.

Глава МИД обратил внимание, что несмотря на публичные заявления кремля о "перезапуске" экономических отношений с Соединенными Штатами в 2025–2026 годах, российская армия продолжала наносить удары по американским предприятиям в Украине.

москва говорит о "бизнес-ориентированных" отношениях с США, но атаки на заводы своего якобы партнера вряд ли можно назвать партнерством

— подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что такие действия демонстрируют фиктивность российских предложений экономического сотрудничества, которые, по его словам, являются лишь "потемкинской деревней", призванной выиграть время и ослабить американское влияние в Европе.

Вместо этого Украина, подчеркнул глава МИД, предлагает США реальное и взаимовыгодное сотрудничество — от добычи редкоземельных минералов и высоких технологий до оборонной кооперации и производства дронов.

Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, мощным рынком для американских товаров и услуг и стратегическим поражением для москвы

– резюмировал он.

Андрей Тимощенков

