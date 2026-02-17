рф атакует офис Boeing в Украине, заявляя о готовности к перезагрузке отношений с США - Сибига

россия намеренно наносит удары по объектам американского бизнеса в Украине – атакует офис Boeing и завод Flex, одновременно заявляя о якобы готовности к перезагрузке экономических отношений с США. Об этом написал глава министерства иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Глава МИД Украины отметил, что под российские удары попали, в частности, офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачево и предприятие Bunge в Днепре. Министр подчеркнул, что речь идет не только об атаках против Украины, но и о прямых ударах по американским экономическим интересам.

россия атакует не только украинский народ, но и американского налогоплательщика. Это были удары по американской экономике – отметил Сибига.

Он привел данные Американской торговой палаты в Украине, согласно которым 47% американских компаний в Украине получили повреждения в результате российских ударов, у 57% компаний были ранены сотрудники, а 38% сообщили о гибели работников во время полномасштабной войны.

Глава МИД обратил внимание, что несмотря на публичные заявления кремля о "перезапуске" экономических отношений с Соединенными Штатами в 2025–2026 годах, российская армия продолжала наносить удары по американским предприятиям в Украине.

москва говорит о "бизнес-ориентированных" отношениях с США, но атаки на заводы своего якобы партнера вряд ли можно назвать партнерством — подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что такие действия демонстрируют фиктивность российских предложений экономического сотрудничества, которые, по его словам, являются лишь "потемкинской деревней", призванной выиграть время и ослабить американское влияние в Европе.

Вместо этого Украина, подчеркнул глава МИД, предлагает США реальное и взаимовыгодное сотрудничество — от добычи редкоземельных минералов и высоких технологий до оборонной кооперации и производства дронов.

Суверенная и свободная Украина с растущим ВВП станет большой стратегической победой для американских интересов в Европе, мощным рынком для американских товаров и услуг и стратегическим поражением для москвы – резюмировал он.

