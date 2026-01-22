$43.180.08
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 10034 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 18710 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 34091 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 34476 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 55894 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 31685 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 50790 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 50854 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21805 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Збирали дані про наслідки удару "Орєшніком": на заході України затримали агентів російської розвідки

Київ • УНН

 • 48 перегляди

СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які збирали дані про наслідки удару ракетою "Орєшнік" по Львівщині. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Збирали дані про наслідки удару "Орєшніком": на заході України затримали агентів російської розвідки
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали на заході України двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ і Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

Слідство встановило, що дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

За завданням гру рф молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби 

– заявили в СБУ.

Одного фігуранта затримали за місцем проживання в Мукачеві, а іншого - "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".

Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також були перехоплені розмови одного з агентів із їхнім куратором: дані аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.

За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону

 - заявили в СБУ.

Обом затриманим оголосили  про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Контекст

Як відомо, росіяни здійснили удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. У Львівській області через ракетну атаку ворога 376 абонентів залишилися без газу.

Це вже другий випадок застосування ракети "Орєшнік" по Україні: перший раз це сталось у Дніпрі наприкінці листопада 2024 року.

Нагадаємо

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.

Євген Устименко

