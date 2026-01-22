Збирали дані про наслідки удару "Орєшніком": на заході України затримали агентів російської розвідки
Київ • УНН
СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які збирали дані про наслідки удару ракетою "Орєшнік" по Львівщині. Їм загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.
Правоохоронці затримали на заході України двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ і Офіс Генерального прокурора України.
Деталі
Слідство встановило, що дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.
За завданням гру рф молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби
Одного фігуранта затримали за місцем проживання в Мукачеві, а іншого - "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".
Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також були перехоплені розмови одного з агентів із їхнім куратором: дані аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.
За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону
Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
Контекст
Як відомо, росіяни здійснили удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. У Львівській області через ракетну атаку ворога 376 абонентів залишилися без газу.
Це вже другий випадок застосування ракети "Орєшнік" по Україні: перший раз це сталось у Дніпрі наприкінці листопада 2024 року.
Нагадаємо
Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.