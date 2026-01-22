Збирали дані про наслідки удару "Орєшніком": на заході України затримали агентів російської розвідки

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали на заході України двох агентів російської воєнної розвідки, які допомагали ворогу встановити наслідки від удару "Орєшніком" по цивільній інфраструктурі Львівщини. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ і Офіс Генерального прокурора України.

Деталі

Слідство встановило, що дорозвідкою цього обстрілу займалися 64-річний мешканець Мукачева, якого ворожа спецслужба завербувала дистанційно, а також його 22-річний безробітний сусід.

За завданням гру рф молодший агент приїхав із Закарпаття на Львівщину після атаки. Він поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу, знімав їх на фото та фіксував координати на гугл-картах. Далі він передавав зібрану інформацію "старшому" агенту, який залишився в Мукачеві й напряму звітував куратору з російської спецслужби – заявили в СБУ.

Одного фігуранта затримали за місцем проживання в Мукачеві, а іншого - "на гарячому" у Львівській області, коли він проводив дорозвідку поблизу місця ворожого "прильоту".

Під час обшуків у затриманих вилучено електронні пристрої із доказами роботи на російську спецслужбу. Також були перехоплені розмови одного з агентів із їхнім куратором: дані аудіо долучені до матеріалів кримінального провадження.

За наявними даними, рашисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об’єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону - заявили в СБУ.

Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

Контекст

Як відомо, росіяни здійснили удар ракетою "Орєшнік" по Львівській області у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. У Львівській області через ракетну атаку ворога 376 абонентів залишилися без газу.

Це вже другий випадок застосування ракети "Орєшнік" по Україні: перший раз це сталось у Дніпрі наприкінці листопада 2024 року.

Нагадаємо

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.