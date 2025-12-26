$41.930.22
Ексклюзив
11:18 • 9066 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 9100 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 6502 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 11871 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 15707 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 28616 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 15974 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 27527 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15700 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
26 грудня, 05:31 • 16023 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
У Карпатах на Абранському перевалі сталась ДТП: одна людина загинула, ще двоє - травмовані

Київ • УНН

 • 108 перегляди

На автодорозі "Київ — Чоп" мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинув 52-річний пасажир, ще двоє осіб госпіталізовані.

У Карпатах на Абранському перевалі сталась ДТП: одна людина загинула, ще двоє - травмовані

Смертельна ДТП за участі двох транспортних засобів сталася на автодорозі міжнародного значення "Київ — Чоп" у межах Абранського перевалу. Як повідомили у поліції Закарпатської області, відкрито кримінальне провадження, триває розслідування, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців,  аварія сталася близько 07:50 на трасі "Київ — Чоп". 27-річний водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", мешканець Івано-Франківської області, рухаючись Абранським перевалом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем "Volvo". За кермом останнього перебував 39-річний житель міста Мукачево.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 9084 перегляди

Унаслідок ДТП 52-річний пасажир "Mercedes-Benz" загинув на місці події. Ще двоє осіб — 23-річна пасажирка та водій мікроавтобуса — отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.

Обох водіїв поліцейські освідували — тверезі. Їх транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

Додамо

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначено низку експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії.

Досудове розслідування триває.

Смертельна ДТП на Київщині: 8-річний хлопчик загинув, двоє дітей травмовані26.12.25, 12:30 • 2152 перегляди

Антоніна Туманова

