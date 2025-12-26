У Карпатах на Абранському перевалі сталась ДТП: одна людина загинула, ще двоє - травмовані
Київ • УНН
На автодорозі "Київ — Чоп" мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинув 52-річний пасажир, ще двоє осіб госпіталізовані.
Смертельна ДТП за участі двох транспортних засобів сталася на автодорозі міжнародного значення "Київ — Чоп" у межах Абранського перевалу. Як повідомили у поліції Закарпатської області, відкрито кримінальне провадження, триває розслідування, передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, аварія сталася близько 07:50 на трасі "Київ — Чоп". 27-річний водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", мешканець Івано-Франківської області, рухаючись Абранським перевалом, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажним автомобілем "Volvo". За кермом останнього перебував 39-річний житель міста Мукачево.
Унаслідок ДТП 52-річний пасажир "Mercedes-Benz" загинув на місці події. Ще двоє осіб — 23-річна пасажирка та водій мікроавтобуса — отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні.
Обох водіїв поліцейські освідували — тверезі. Їх транспортні засоби вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.
Додамо
За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначено низку експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії.
Досудове розслідування триває.
