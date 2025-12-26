В Карпатах на Абранском перевале произошло ДТП: один человек погиб, еще двое – травмированы
Киев • УНН
На автодороге "Киев — Чоп" микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 52-летний пассажир, еще два человека госпитализированы.
Смертельное ДТП с участием двух транспортных средств произошло на автодороге международного значения "Киев — Чоп" в пределах Абранского перевала. Как сообщили в полиции Закарпатской области, открыто уголовное производство, продолжается расследование, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, авария произошла около 07:50 на трассе "Киев — Чоп". 27-летний водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", житель Ивано-Франковской области, двигаясь по Абранскому перевалу, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Volvo". За рулем последнего находился 39-летний житель города Мукачево.
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные26.12.25, 12:40 • 9024 просмотра
В результате ДТП 52-летний пассажир "Mercedes-Benz" погиб на месте происшествия. Еще два человека — 23-летняя пассажирка и водитель микроавтобуса — получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.
Обоих водителей полицейские освидетельствовали — трезвы. Их транспортные средства изъяли и поместили на спецплощадку полиции.
Добавим
По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Закарпатской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По делу назначен ряд экспертных исследований для установления всех объективных обстоятельств аварии.
Досудебное расследование продолжается.
Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы26.12.25, 12:30 • 2142 просмотра