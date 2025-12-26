В Карпатах на Абранском перевале произошло ДТП: один человек погиб, еще двое – травмированы

$41.930.22
Эксклюзив
11:18 • 8978 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 9028 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 6434 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11832 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 15678 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 28567 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15960 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 27488 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15695 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 16018 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Популярные новости
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 18472 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 17250 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 12663 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 10059 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 12896 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 8978 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 28567 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 27488 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 83427 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 84391 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 10190 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 21179 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 24967 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 25944 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 28981 просмотра
В Карпатах на Абранском перевале произошло ДТП: один человек погиб, еще двое – травмированы

Киев • УНН

 • 106 просмотра

На автодороге "Киев — Чоп" микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб 52-летний пассажир, еще два человека госпитализированы.

В Карпатах на Абранском перевале произошло ДТП: один человек погиб, еще двое – травмированы

Смертельное ДТП с участием двух транспортных средств произошло на автодороге международного значения "Киев — Чоп" в пределах Абранского перевала. Как сообщили в полиции Закарпатской области, открыто уголовное производство, продолжается расследование, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, авария произошла около 07:50 на трассе "Киев — Чоп". 27-летний водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz Vito", житель Ивано-Франковской области, двигаясь по Абранскому перевалу, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем "Volvo". За рулем последнего находился 39-летний житель города Мукачево.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные26.12.25, 12:40 • 9024 просмотра

В результате ДТП 52-летний пассажир "Mercedes-Benz" погиб на месте происшествия. Еще два человека — 23-летняя пассажирка и водитель микроавтобуса — получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

Обоих водителей полицейские освидетельствовали — трезвы. Их транспортные средства изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

Добавим

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Закарпатской области внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По делу назначен ряд экспертных исследований для установления всех объективных обстоятельств аварии.

Досудебное расследование продолжается.

Смертельное ДТП в Киевской области: 8-летний мальчик погиб, двое детей травмированы26.12.25, 12:30 • 2142 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Ивано-Франковская область
Закарпатская область
Мукачево
Киев