Угорщина на два дні призупиняє залізничне сполучення з Україною через російські атаки
Київ • УНН
Угорщина призупинила залізничне сполучення з Україною 17–18 листопада після удару російського дрона по станції в Мукачеві.
Угорщина на два дні призупиняє залізничне сполучення з Україною через російські атаки на залізничну інфраструктуру. Обмеження діятимуть сьогодні та завтра. Про це повідомив повідомив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр, пише УНН.
Нещодавно в Карпатальджі 300-метровий російський дрон влучив у залізничну станцію в Мукачеві
За його словами, під час цього інциденту угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, був евакуйований. У зв’язку з цим угорський уряд ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17-18 листопада.
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