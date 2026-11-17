Венгрия на два дня приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру. Ограничения будут действовать сегодня и завтра. Об этом сообщил сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, пишет УНН.

Недавно в Карпатальдже российский дрон длиной 300 метров попал в железнодорожную станцию в Мукачеве - говорится в сообщении.

По его словам, во время этого инцидента венгерский экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован. В связи с этим венгерское правительство приняло решение приостановить железнодорожное сообщение с Украиной 17–18 ноября.

Напомним

17 ноября в результате комбинированной атаки РФ на Киев погибли два человека, еще одну пострадавшую спасли из-под завалов. Повреждены здания и мосты.

Зеленский: рф нанесла четыре баллистических удара по Южному мосту и три по Северному