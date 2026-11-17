Двоє людей загинули у Києві внаслідок атаки рф у ніч на 17 листопада. Про це повідомили у КМВА та ДСНС України, пише УНН.

Внаслідок ворожого удару в Оболонському районі загинуло двоє людей - повідомили у КМВА у соцмережах.

У ДСНС, показавши наслідки, підтвердили, що внаслідок російської атаки 2 людини загинули. За даними ДСНС, ще одна постраждала в Оболонському районі.

"На місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам", - ідеться у повідомленні.

У Дніпровському районі, за інформацією ДСНС, внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.

Нагадаємо

Київ у ніч на 17 листопада зазнав комбінованої атаки рф дронами та ракетами, у тому числі балістикою.

Північний і Південний мости у столиці пошкоджено внаслідок атаки рф у ніч на 17 листопада, рух ними перекрито. Рух поїздів метро на "зеленій" гілці між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Було змінено рух іншого транспорту. Є перебої з водою та теплом.

За інформацією мера Віталія Кличка, фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд.

Північний та Південний мости Києва закриті після удару рф: Кличко показав їх пошкодження