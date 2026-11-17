Нічна атака рф на Київ забрала життя двох людей
Київ • УНН
Унаслідок комбінованої атаки рф на Київ загинули двоє людей, ще одну постраждалу врятували з-під завалів. Пошкоджені будівлі та мости.
Двоє людей загинули у Києві внаслідок атаки рф у ніч на 17 листопада. Про це повідомили у КМВА та ДСНС України, пише УНН.
Внаслідок ворожого удару в Оболонському районі загинуло двоє людей
У ДСНС, показавши наслідки, підтвердили, що внаслідок російської атаки 2 людини загинули. За даними ДСНС, ще одна постраждала в Оболонському районі.
"На місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам", - ідеться у повідомленні.
У Дніпровському районі, за інформацією ДСНС, внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння.
Нагадаємо
Київ у ніч на 17 листопада зазнав комбінованої атаки рф дронами та ракетами, у тому числі балістикою.
Північний і Південний мости у столиці пошкоджено внаслідок атаки рф у ніч на 17 листопада, рух ними перекрито. Рух поїздів метро на "зеленій" гілці між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" тимчасово призупинено. Було змінено рух іншого транспорту. Є перебої з водою та теплом.
За інформацією мера Віталія Кличка, фахівці обстежують Північний та Південний мости. Визначають ступінь пошкоджень споруд.
Північний та Південний мости Києва закриті після удару рф: Кличко показав їх пошкодження17.11.26, 09:51 • 10544 перегляди