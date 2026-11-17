Ночная атака рф на Киев унесла жизни двух человек
Киев • УНН
В результате комбинированной атаки рф на Киев погибли два человека, еще одну пострадавшую спасли из-под завалов. Повреждены здания и мосты.
Два человека погибли в Киеве в результате атаки рф в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили в КГВА и ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате вражеского удара в Оболонском районе погибли два человека
В ГСЧС, показав последствия, подтвердили, что в результате российской атаки погибли 2 человека. По данным ГСЧС, еще один человек пострадал в Оболонском районе.
"На месте удара повреждено нежилое здание. Во время ликвидации последствий атаки работники ГСЧС спасли человека, оказавшегося заблокированным под завалами. Пострадавшего передали медикам", - говорится в сообщении.
В Днепровском районе, по информации ГСЧС, в результате атаки на нежилое здание возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.
Напомним
Киев в ночь на 17 ноября подвергся комбинированной атаке рф дронами и ракетами, в том числе баллистикой.
Северный и Южный мосты в столице повреждены в результате атаки рф в ночь на 17 ноября, движение по ним перекрыто. Движение поездов метро на "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено. Было изменено движение другого транспорта. Есть перебои с водой и теплом.
По информации мэра Виталия Кличко, специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений.
Северный и Южный мосты Киева закрыты после удара рф: Кличко показал их повреждения17.11.26, 09:51 • 11519 просмотров