Два человека погибли в Киеве в результате атаки рф в ночь на 17 ноября. Об этом сообщили в КГВА и ГСЧС Украины, пишет УНН.

В результате вражеского удара в Оболонском районе погибли два человека - сообщили в КГВА в социальных сетях.

В ГСЧС, показав последствия, подтвердили, что в результате российской атаки погибли 2 человека. По данным ГСЧС, еще один человек пострадал в Оболонском районе.

"На месте удара повреждено нежилое здание. Во время ликвидации последствий атаки работники ГСЧС спасли человека, оказавшегося заблокированным под завалами. Пострадавшего передали медикам", - говорится в сообщении.

В Днепровском районе, по информации ГСЧС, в результате атаки на нежилое здание возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним

Киев в ночь на 17 ноября подвергся комбинированной атаке рф дронами и ракетами, в том числе баллистикой.

Северный и Южный мосты в столице повреждены в результате атаки рф в ночь на 17 ноября, движение по ним перекрыто. Движение поездов метро на "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" – "Красный хутор" временно приостановлено. Было изменено движение другого транспорта. Есть перебои с водой и теплом.

По информации мэра Виталия Кличко, специалисты обследуют Северный и Южный мосты. Определяют степень повреждений сооружений.

Северный и Южный мосты Киева закрыты после удара рф: Кличко показал их повреждения