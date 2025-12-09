У Мукачеві суд виніс вироки чотирьом підліткам, які зґвалтували та пограбували жінку

У Мукачеві суд виніс вироки підліткам, визнавши їх винними у груповому зґвалтуванні та пограбуванні жінки. Двоє обвинувачених отримали по сім років і один місяць позбавлення волі, а третього фігуранта, який уже мав судимість, засудили до семи років і двох місяців ув’язнення. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Як повідомили прокурори Мукачівської окружної прокуратури на чолі з керівником Юрієм Домніцьким, було доведено вину підлітків у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному із насильством, скоєному в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Слідством встановлено, що злочин стався близько опівночі, коли 46-річна жінка поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу, але під виглядом супроводу до таксі нападники заманили потерпілу у безлюдне місце. Там вони відібрали у неї прикраси та готівкові кошти, після чого вчинили зґвалтування.

Матеріали щодо четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про його поміщення до спеціалізованого закладу.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали підлітків ще 23 липня після того, як до поліції звернулася 46-річна мукачівка.