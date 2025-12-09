$42.070.01
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 15408 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 23293 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 35920 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 25059 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28771 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 39181 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33405 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34958 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32677 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
У Мукачеві суд виніс вироки чотирьом підліткам, які зґвалтували та пограбували жінку

Київ • УНН

 • 192 перегляди

У Мукачеві суд засудив трьох підлітків до позбавлення волі за групове зґвалтування та пограбування 46-річної жінки. Двоє отримали по сім років і один місяць, а третій, який вже мав судимість, - сім років і два місяці.

У Мукачеві суд виніс вироки чотирьом підліткам, які зґвалтували та пограбували жінку

У Мукачеві суд виніс вироки підліткам, визнавши їх винними у груповому зґвалтуванні та пограбуванні жінки. Двоє обвинувачених отримали по сім років і один місяць позбавлення волі, а третього фігуранта, який уже мав судимість, засудили до семи років і двох місяців ув’язнення. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Як повідомили прокурори Мукачівської окружної прокуратури на чолі з керівником Юрієм Домніцьким, було доведено вину підлітків у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та грабежі, поєднаному із насильством, скоєному в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

На Хмельниччині чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування падчерки09.12.25, 10:10 • 3606 переглядiв

Слідством встановлено, що злочин стався близько опівночі, коли 46-річна жінка поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу, але під виглядом супроводу до таксі нападники заманили потерпілу у безлюдне місце. Там вони відібрали у неї прикраси та готівкові кошти, після чого вчинили зґвалтування. 

Матеріали щодо четвертого спільника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про його поміщення до спеціалізованого закладу.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали підлітків ще 23 липня після того, як до поліції звернулася 46-річна мукачівка. 

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Воєнний стан
Довічне позбавлення волі
Хмельницька область
Мукачево