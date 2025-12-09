В Мукачево суд вынес приговоры четырем подросткам, изнасиловавшим и ограбившим женщину
Киев • УНН
В Мукачево суд приговорил трех подростков к лишению свободы за групповое изнасилование и ограбление 46-летней женщины. Двое получили по семь лет и один месяц, а третий, который уже имел судимость, - семь лет и два месяца.
В Мукачево суд вынес приговоры подросткам, признав их виновными в групповом изнасиловании и ограблении женщины. Двое обвиняемых получили по семь лет и один месяц лишения свободы, а третьего фигуранта, который уже имел судимость, приговорили к семи годам и двум месяцам заключения. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Как сообщили прокуроры Мукачевской окружной прокуратуры во главе с руководителем Юрием Домницким, была доказана вина подростков в изнасиловании, совершенном группой лиц, и грабеже, соединенном с насилием, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
В Хмельницкой области мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование падчерицы09.12.25, 10:10 • 3610 просмотров
Следствием установлено, что преступление произошло около полуночи, когда 46-летняя женщина возвращалась домой. Группа подростков предложила ей помощь, но под видом сопровождения к такси нападавшие заманили потерпевшую в безлюдное место. Там они отобрали у нее украшения и наличные средства, после чего совершили изнасилование.
Материалы по четвертому сообщнику, не достигшему возраста уголовной ответственности, переданы в суд для решения вопроса о его помещении в специализированное учреждение.
Напомним
Правоохранители задержали подростков еще 23 июля после того, как в полицию обратилась 46-летняя мукачевка.