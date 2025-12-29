На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі - ДСНС

У Закарпатській області сталося загорання магістральної газової труби, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

"29 грудня о 05:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання магістральної газової труби неподалік від села Росош Мукачівського району", - повідомили у ДСНС.

Як вказано, "для забезпечення пожежної безпеки та запобігання поширенню полум’я на лісовий масив" було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки державних пожежно-рятувальних частин міст Мукачево, Свалява та села Довге. Також на місці події прибули оперативно-координаційний відділ Головного управління ДСНС та газовики.

Станом на 07:15 було здійснено перекриття вентиля газопроводу, відбувалося зменшення горіння, вказали у ДСНС.

"Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає. Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося", - сказано у повідомленні.

Журналіст Віталій Глагола уточнив, що загорання сталося "на одній із ділянок газопроводу "Дружба"".

