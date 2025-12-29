На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі - ДСНС

$42.060.13
49.560.13
ukenru
15:53 • 618 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 2060 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 4688 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 10774 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 12290 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18157 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34968 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54423 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58804 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51653 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
85%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 27680 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19730 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 23017 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15063 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12020 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 12283 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 15319 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138306 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 182709 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101310 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 872 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 19900 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33968 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44468 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 138297 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі - ДСНС

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

29 грудня о 05:29 поблизу села Росош Мукачівського району загорілася магістральна газова труба. Для ліквідації пожежі залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки, загрози населенню немає.

На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі - ДСНС

У Закарпатській області сталося загорання магістральної газової труби, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.

Деталі

"29 грудня о 05:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання магістральної газової труби неподалік від села Росош Мукачівського району", - повідомили у ДСНС.

Як вказано, "для забезпечення пожежної безпеки та запобігання поширенню полум’я на лісовий масив" було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки державних пожежно-рятувальних частин міст Мукачево, Свалява та села Довге. Також на місці події прибули оперативно-координаційний відділ Головного управління ДСНС та газовики.

Станом на 07:15 було здійснено перекриття вентиля газопроводу, відбувалося зменшення горіння, вказали у ДСНС.

"Загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає. Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося", - сказано у повідомленні.

Журналіст Віталій Глагола уточнив, що загорання сталося "на одній із ділянок газопроводу "Дружба"".

Готувався підірвати газопровід на сході України: затримано агента воєнної розвідки рф11.11.25, 10:18 • 3504 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Село
Техніка
Енергетика
Опалення
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Мукачево