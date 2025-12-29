На Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе - ГСЧС
Киев • УНН
29 декабря в 05:29 вблизи села Росош Мукачевского района загорелась магистральная газовая труба. Для ликвидации пожара привлечен 21 спасатель и 7 единиц техники, угрозы населению нет.
В Закарпатской области произошло возгорание магистральной газовой трубы, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Детали
"29 декабря в 05:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы неподалеку от села Росош Мукачевского района", - сообщили в ГСЧС.
Как указано, "для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения распространения пламени на лесной массив" был привлечен 21 спасатель и 7 единиц техники государственных пожарно-спасательных частей городов Мукачево, Свалява и села Долгое. Также на месте происшествия прибыли оперативно-координационный отдел Главного управления ГСЧС и газовики.
По состоянию на 07:15 было осуществлено перекрытие вентиля газопровода, происходило уменьшение горения, указали в ГСЧС.
"Угрозы дальнейшего распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Отключение местного населения от газоснабжения не проводилось", - сказано в сообщении.
Журналист Виталий Глагола уточнил, что возгорание произошло "на одном из участков газопровода "Дружба"".
