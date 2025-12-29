На Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе - ГСЧС

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3804 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 4066 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 14515 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 31640 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 51371 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 56567 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 50207 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39654 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43579 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51928 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
86%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 10603 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 24594 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 15523 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 19083 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 9510 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 4930 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 9820 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35445 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 134592 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 179246 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джорджия Мелони
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Закарпатская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 15647 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32700 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 43213 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 134593 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43578 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Нефть марки Brent

На Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе - ГСЧС

Киев • УНН

 • 58 просмотра

29 декабря в 05:29 вблизи села Росош Мукачевского района загорелась магистральная газовая труба. Для ликвидации пожара привлечен 21 спасатель и 7 единиц техники, угрозы населению нет.

На Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе - ГСЧС

В Закарпатской области произошло возгорание магистральной газовой трубы, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"29 декабря в 05:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы неподалеку от села Росош Мукачевского района", - сообщили в ГСЧС.

Как указано, "для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения распространения пламени на лесной массив" был привлечен 21 спасатель и 7 единиц техники государственных пожарно-спасательных частей городов Мукачево, Свалява и села Долгое. Также на месте происшествия прибыли оперативно-координационный отдел Главного управления ГСЧС и газовики.

По состоянию на 07:15 было осуществлено перекрытие вентиля газопровода, происходило уменьшение горения, указали в ГСЧС.

"Угрозы дальнейшего распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Отключение местного населения от газоснабжения не проводилось", - сказано в сообщении.

Журналист Виталий Глагола уточнил, что возгорание произошло "на одном из участков газопровода "Дружба"".

Готовился взорвать газопровод на востоке Украины: задержан агент военной разведки РФ11.11.25, 10:18 • 3498 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Село
Техника
Энергетика
Отопление
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Мукачево