Готовился взорвать газопровод на востоке Украины: задержан агент военной разведки РФ
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Готовился взорвать газопровод на востоке Украины: задержан агент военной разведки РФ

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Контрразведка СБУ задержала агента российской военной разведки, который готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины. Злоумышленник должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение Харьковской и Полтавской областей.

Готовился взорвать газопровод на востоке Украины: задержан агент военной разведки РФ

Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки рашистов "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

По результатам действий на опережение задержан агент российской военной разведки (известной как ГРУ), который готовил подрыв магистрального газопровода на востоке Украины

- говорится в сообщении.

Как установило расследование, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) возле узлового участка газовых линий, обеспечивающих теплоснабжение обоих регионов.

По материалам дела, исполнителем преступления оказался безработный харьковчанин, который попал в поле зрения оккупантов, когда писал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося подорвать железную дорогу на Харьковщине06.11.25, 23:08 • 10071 просмотр

Там на него вышел боевик так называемого "спецназа днр", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российским ГРУ.

По его инструкциям агент приобрел составляющие для взрывчатки и собственноручно изготовил СВУ. Для конспирации он обустроил подпольный "цех" в доме своих родителей в Берестинском районе Харьковщины.

Контрразведка СБУ поэтапно задокументировала подрывную деятельность агента и задержала его на финальном этапе сборки бомбы.

Во время обысков у задержанного изъято снаряженное СВУ, а также смартфон с доказательствами работы на врага.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Собирался установить "растяжку" с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова: задержан агент ФСБ10.11.25, 10:41 • 8580 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
