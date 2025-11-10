ukenru
Собирался установить "растяжку" с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова: задержан агент ФСБ

Киев • УНН

 • 856 просмотра

СБУ задержала агента ФСБ, который пытался установить гранату Ф-1 в парке Харькова. Злоумышленник, завербованный через жену, также планировал изготовить самодельное взрывное устройство для подрыва в центре города.

Собирался установить "растяжку" с гранатой Ф-1 в городском парке Харькова: задержан агент ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку рашистов совершить теракт в Харькове. Благодаря действиям на опережение "на горячем" задержан агент ФСБ, когда он устанавливал растяжку с боевой гранатой Ф-1 в одном из городских парков. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, для подготовки теракта фигурант получил от оккупантов координаты схрона, из которого забрал боеприпас. Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю гранаты

- говорится в сообщении.

С помощью взрыва в многолюдном месте враг надеялся распространить панические настроения среди жителей города.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступные намерения и задержали террориста в темное время суток на месте запланированного подрыва.

Как установило расследование, заказ РФ выполнял 62-летний местный житель, которого оккупанты завербовали через его жену, проживающую в Москве и работающую на российскую спецслужбу.

Задокументировано, что после установки растяжки, агент планировал выполнить еще одно задание ФСБ: изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) из пластида и взрывной жидкости.

Готовую бомбу он должен был заложить в центре Харькова, чтобы российские спецслужбисты дистанционно подорвали ее в час пик.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъяты "кнопочные" телефоны для снаряжения взрывчатки, рация, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
    • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

      Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

      СБУ разоблачила российского агента, пытавшегося подорвать железную дорогу на Харьковщине06.11.25, 23:08 • 10004 просмотра

