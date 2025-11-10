$41.960.02
19:55 • 10695 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 27128 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35313 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52775 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 34076 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50613 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41597 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22963 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24867 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26297 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Збирався встановити "розтяжку" з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 8662 перегляди

СБУ затримала агента фсб, який намагався встановити гранату Ф-1 у парку Харкова. Зловмисник, завербований через дружину, також планував виготовити саморобний вибуховий пристрій для підриву в центрі міста.

Збирався встановити "розтяжку" з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова: затримано агента фсб

Військова контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рашистів здійснити теракт у Харкові. Завдяки діям на випередження "на гарячому" затримано агента фсб, коли він встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1 в одному з міських парків. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

За матеріалами справи, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати

- йдеться у повідомленні.

За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинні наміри і затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву.

Як встановило розслідування, замовлення рф виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що проживає у москві та працює на російську спецслужбу.

Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання фсб: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини.

Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено "кнопковий" телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);
    • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

      Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

      СБУ викрила російського агента, який намагався підірвати залізницю на Харківщині06.11.25, 23:08 • 10088 переглядiв

      Ольга Розгон

      Кримінал та НП
      Техніка
      Обшук
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      Довічне позбавлення волі
      Служба безпеки України
      Україна
      Харків