Через російську атаку на Мукачево угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово на два дні обмежив рух поїздів із Будапешта в Україну. Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає УНН.

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Угорський перевізник MÁV ухвалив рішення тимчасово обмежити рух двох пар поїздів свого формування, які курсують європейською колією за маршрутом Будапешт - Мукачево. Впродовж двох днів кінцевою станцією для них буде Чоп. Причиною такого рішення стала російська атака 17 листопада на одне з підприємств Мукачева.

Для забезпечення безперервного сполучення між Чопом та Мукачевом "Укрзалізниця" організує пересадку пасажирів на приміські поїзди широкої колії. Вони забезпечуватимуть перевезення в обох напрямках. При цьому нічний поїзд сполученням "Будапешт - Мукачево - Київ" формування українського національного залізничного перевізника продовжить курсувати за звичним маршрутом без змін.

Наразі українська та угорська сторони ведуть переговори щодо відновлення руху поїздів MÁV до Мукачева найближчими днями. До ухвалення відповідного рішення пасажирам забезпечуватимуть пересадкове сполучення через станцію Чоп.

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В "Укрзалізниці" наголосили, що залізнична інфраструктура не була ціллю ворожого удару. Внаслідок атаки залізничні об'єкти та працівники не постраждали.