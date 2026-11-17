Из-за российской атаки на Мукачево венгерский железнодорожный перевозчик MÁV временно на два дня ограничил движение поездов из Будапешта в Украину. Об этом сообщает "Укрзалізниця", передает УНН.

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Венгерский перевозчик MÁV принял решение временно ограничить движение двух пар поездов своего формирования, которые курсируют по европейской колее по маршруту Будапешт - Мукачево. В течение двух дней конечной станцией для них будет Чоп. Причиной такого решения стала российская атака 17 ноября на одно из предприятий Мукачево.

Для обеспечения бесперебойного сообщения между Чопом и Мукачево "Укрзалізниця" организует пересадку пассажиров на пригородные поезда широкой колеи. Они будут обеспечивать перевозки в обоих направлениях. При этом ночной поезд сообщением "Будапешт - Мукачево - Киев" формирования украинского национального железнодорожного перевозчика продолжит курсировать по привычному маршруту без изменений.

В настоящее время украинская и венгерская стороны ведут переговоры о восстановлении движения поездов MÁV до Мукачево в ближайшие дни. До принятия соответствующего решения пассажирам будут обеспечивать пересадочное сообщение через станцию Чоп.

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В "Укрзалізниці" подчеркнули, что железнодорожная инфраструктура не была целью вражеского удара. В результате атаки железнодорожные объекты и работники не пострадали.