Закликали до відродження срср і поширювали комуністичну символіку: учасникам підпільної організації оголошено підозри

Чотирьом учасникам підпільного неокомуністичного угруповання "Оргкомітет урср" повідомлено про підозру. Їх звинувачують у розповсюдженні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму.
Чотирьом учасникам підпільного неокомуністичного угруповання, яке діяло під назвою "Оргкомітет УРСР", повідомлено про підозру у розповсюдженні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що підозрювані спілкувались через мережу створених ними Телеграм-каналів, в яких координували діяльність псевдодержавних установ, організовують так звані "об’єднуючі з’їзди громадян СРСР", приймали власні закони та ставили собі за мету відновити радянські державні органи зразка 1936 року. Водночас члени цього підпільного руху не визнають Конституцію України й будь-які державні інституції
В рамках досудового розслідування встановлено чотирьох активних учасників підпільного руху, серед яких мешканці Києва, Чернівців, Мукачева та Івано-Франківська. Троє з них - адміністратори ресурсів, де прихильники радянських ідей спілкувалися та обмінювалися планами. За результатами проведених експертиз підтверджено поширення членами підпільної організації символіки комуністичного та тоталітарних режимів
Їх дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України, а саме як поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
