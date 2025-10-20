Закликали до відродження срср і поширювали комуністичну символіку: учасникам підпільної організації оголошено підозри

$41.730.10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 12850 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 36653 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 20126 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 23930 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
07:07 • 7550 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 24194 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 25800 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
19 жовтня, 18:24 • 64413 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105390 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 36658 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 23408 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 105391 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 151023 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Словаччина
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
ATACMS
МіГ-31

Закликали до відродження срср і поширювали комуністичну символіку: учасникам підпільної організації оголошено підозри

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Чотирьом учасникам підпільного неокомуністичного угруповання "Оргкомітет урср" повідомлено про підозру. Їх звинувачують у розповсюдженні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму.

Закликали до відродження срср і поширювали комуністичну символіку: учасникам підпільної організації оголошено підозри

Чотирьом учасникам підпільного неокомуністичного угруповання, яке діяло під назвою "Оргкомітет УРСР", повідомлено про підозру у розповсюдженні комуністичної символіки та пропаганді тоталітарного режиму. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Встановлено, що підозрювані спілкувались через мережу створених ними Телеграм-каналів, в яких координували діяльність псевдодержавних установ, організовують так звані "об’єднуючі з’їзди громадян СРСР", приймали власні закони та ставили собі за мету відновити радянські державні органи зразка 1936 року. Водночас члени цього підпільного руху не визнають Конституцію України й будь-які державні інституції

В  рамках  досудового  розслідування  встановлено чотирьох активних учасників підпільного руху, серед яких мешканці Києва, Чернівців, Мукачева та Івано-Франківська. Троє з них - адміністратори ресурсів, де прихильники радянських ідей спілкувалися та обмінювалися планами. За результатами проведених експертиз підтверджено поширення членами підпільної організації символіки комуністичного та тоталітарних режимів

- йдеться у повідомленні.

Їх дії кваліфіковано за  ч.ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України, а саме як  поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі  на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ: що відомо

Ольга Розгон

Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба безпеки України
Україна
Мукачево
Чернівці
Івано-Франківськ
Київ