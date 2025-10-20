СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ: що відомо

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 3508 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 15212 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 8380 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 13558 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
04:24 • 17739 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 22792 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 62082 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97131 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 52940 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47285 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
3м/с
77%
749мм
Популярнi новини
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському20 жовтня, 00:21 • 28965 перегляди
Віддам даром: у Берліні хочуть підвищити штрафи за виставлені на вулиці речі20 жовтня, 00:48 • 14455 перегляди
Папа Лев XIV канонізував перших святих з Венесуели: хто увійшов до лику святихPhoto20 жовтня, 01:06 • 10921 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 23391 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди04:49 • 19677 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 15134 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 10704 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 97101 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 64724 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 143764 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 52053 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 54794 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 73724 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 72698 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 98968 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
The New York Times
Золото

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ: що відомо

Київ • УНН

 • 678 перегляди

В НАБУ заявили, що співробітники СБУ провели обшуки у родичів одного із детективів, який розслідував справи щодо зловживань в енергетиці та на "Укрзалізниці".

СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ: що відомо

У родичів детектива Національного антикорупційного бюро сьогодні, 20 жовтня, відбулись обшуки, які провели співробітники СБУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ. 

Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів

- йдеться у повідомленні НАБУ.

В Бюро зазначили, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи "невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Доповнення

В Національному Бюро України 25 вересня заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, а зараз чинних працівників Укрзалізниці. 

В НАБУ вказували, що обшуки, могли бути пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що "викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ". Втім тоді в СБУ заявили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" проводились в рамках кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень і що вони не пов’язані з тиском на антикорупційні органи.

Нагадаємо

В 2022 році було повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень. 

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Електроенергія
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України