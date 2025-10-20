СБУ провела обшуки у родичів детектива НАБУ: що відомо

У родичів детектива Національного антикорупційного бюро сьогодні, 20 жовтня, відбулись обшуки, які провели співробітники СБУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Інформуємо, що сьогодні співробітники СБУ провели обшуки у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів - йдеться у повідомленні НАБУ.

В Бюро зазначили, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону, забезпечуючи "невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".

Доповнення

В Національному Бюро України 25 вересня заявили, що СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, а зараз чинних працівників Укрзалізниці.

В НАБУ вказували, що обшуки, могли бути пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що "викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ". Втім тоді в СБУ заявили, що обшуки у посадовців "Укрзалізниці" проводились в рамках кримінального провадження щодо зловживань у сфері вантажних перевезень і що вони не пов’язані з тиском на антикорупційні органи.

Нагадаємо

В 2022 році було повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.