СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ: что известно

У родственников детектива Национального антикоррупционного бюро сегодня, 20 октября, прошли обыски, которые провели сотрудники СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Информируем, что сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов