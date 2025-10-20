СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ: что известно
Киев • УНН
В НАБУ заявили, что сотрудники СБУ провели обыски у родственников одного из детективов, который расследовал дела о злоупотреблениях в энергетике и на "Укрзализныце".
У родственников детектива Национального антикоррупционного бюро сегодня, 20 октября, прошли обыски, которые провели сотрудники СБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Информируем, что сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов
В Бюро отметили, что продолжают выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая "неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".
Дополнение
В Национальном Бюро Украины 25 сентября заявили, что СБУ проводит следственные действия у бывших детективов НАБУ, а сейчас действующих сотрудников Укрзализныци.
В НАБУ указывали, что обыски могли быть связаны с их предыдущей деятельностью над расследованиями в составе следственных групп, которые "разоблачали организованные преступные группы на государственных предприятиях и в органах государственной власти, в том числе и СБУ". Впрочем, тогда в СБУ заявили, что обыски у должностных лиц "Укрзализныци" проводились в рамках уголовного производства относительно злоупотреблений в сфере грузовых перевозок и что они не связаны с давлением на антикоррупционные органы.
Напомним
В 2022 году было сообщено о подозрении 15 лицам, среди которых бывшие и действующие должностные лица НКРЭКУ и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастные к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+", в результате чего потребители электроэнергии в течение 2018 – 2019 годов незаконно переплатили более 20 млрд гривен.