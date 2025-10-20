Призывали к возрождению ссср и распространяли коммунистическую символику: участникам подпольной организации объявлены подозрения
Киев • УНН
Четверым участникам подпольной неокоммунистической группировки "Оргкомитет усср" сообщено о подозрении. Их обвиняют в распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима.
Четырем участникам подпольной неокоммунистической группировки, действовавшей под названием "Оргкомитет УССР", сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде тоталитарного режима. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Установлено, что подозреваемые общались через сеть созданных ими Телеграм-каналов, в которых координировали деятельность псевдогосударственных учреждений, организовывали так называемые "объединяющие съезды граждан СССР", принимали собственные законы и ставили себе целью восстановить советские государственные органы образца 1936 года. В то же время члены этого подпольного движения не признают Конституцию Украины и любые государственные институты
В рамках досудебного расследования установлены четверо активных участников подпольного движения, среди которых жители Киева, Черновцов, Мукачево и Ивано-Франковска. Трое из них - администраторы ресурсов, где сторонники советских идей общались и обменивались планами. По результатам проведенных экспертиз подтверждено распространение членами подпольной организации символики коммунистического и тоталитарных режимов
Их действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 436-1 УК Украины, а именно как распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
СБУ провела обыски у родственников детектива НАБУ: что известно20.10.25, 11:37 • 1464 просмотра