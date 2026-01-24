Україну накриє сніг з дощем та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності: погода на 25 січня

У неділю, 25 січня, в Україні очікується сніг (подекуди, з дощем), на дорогах ожеледиця. Також очікується І рівень небезпечності, (жовтий) по всій території, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Очікується невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях - помірний сніг. Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті і вночі) очікуються ожеледь і налипання мокрого снігу.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17°С морозу, вдень 7-12°С морозу.

На півдні та заході вночі 3-8°С морозу, вдень - від 4°С морозу до 1°С тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°С, вдень 1-6°С тепла). На решті території України вночі 8-13°С морозу, вдень - 4-9°С морозу.

Водночас у неділю по всій території України очікується І рівень небезпечності, (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту - заявили в Укргідрометцентрі.

