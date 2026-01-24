Україну накриє сніг з дощем та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності: погода на 25 січня

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 6460 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 13865 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20434 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36464 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36018 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31131 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27062 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 53757 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48651 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22126 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану24 січня, 03:49 • 4994 перегляди
Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства24 січня, 04:11 • 3460 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"24 січня, 06:01 • 8344 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії24 січня, 06:59 • 4330 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4350 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 53759 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 70220 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 87894 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 83273 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 84551 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Київська область
Чернігів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 2766 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 4450 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 28513 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 28164 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 42298 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Facebook

Україну накриє сніг з дощем та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності: погода на 25 січня

Київ • УНН

 • 68 перегляди

В Україні 25 січня очікується сніг, подекуди з дощем, та ожеледиця на дорогах. По всій території країни оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Україну накриє сніг з дощем та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності: погода на 25 січня

У неділю, 25 січня, в Україні очікується сніг (подекуди, з дощем), на дорогах ожеледиця. Також очікується І рівень небезпечності, (жовтий) по всій території, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Очікується невеликий сніг (на півдні та заході з дощем), вночі на Прикарпатті, вдень в центральних областях - помірний сніг. Вдень у західних, Одеській, Миколаївській областях (на Закарпатті і вночі) очікуються ожеледь і налипання мокрого снігу.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході та сході країни вночі 12-17°С морозу, вдень 7-12°С морозу.

На півдні та заході вночі 3-8°С морозу, вдень - від 4°С морозу до 1°С тепла (на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі близько 0°С, вдень 1-6°С тепла). На решті території України вночі 8-13°С морозу, вдень - 4-9°С морозу.

Водночас у неділю по всій території України очікується І рівень небезпечності, (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту

 - заявили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо

20 січня 2026 року в районі Мукачева стався землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера на глибині 9 км.

Євген Устименко

Морози в Україні
Енергетика
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Миколаївська область
Одеська область
Закарпатська область
Карпати
Крим
Україна
Мукачево