Украину накроет снег с дождем и гололедица, объявлен I уровень опасности: погода на 25 января

В воскресенье, 25 января, в Украине ожидается снег (местами с дождем), на дорогах гололедица. Также ожидается I уровень опасности (желтый) по всей территории, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Ожидается небольшой снег (на юге и западе с дождем), ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях - умеренный снег. Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) ожидаются гололед и налипание мокрого снега.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на северо-востоке и востоке страны ночью 12-17°С мороза, днем 7-12°С мороза.

На юге и западе ночью 3-8°С мороза, днем - от 4°С мороза до 1°С тепла (на Закарпатье, Одесщине и в Крыму ночью около 0°С, днем 1-6°С тепла). На остальной территории Украины ночью 8-13°С мороза, днем - 4-9°С мороза.

В то же время в воскресенье по всей территории Украины ожидается I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта - заявили в Укргидрометцентре.

Напомним

20 января 2026 года в районе Мукачево произошло землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера на глубине 9 км.