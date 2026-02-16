$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 7646 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
14:18 • 10725 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
13:44 • 20464 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
12:57 • 20209 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 40729 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 24458 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 28647 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
16 лютого, 00:16 • 34829 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37457 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Меню
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
13:44 • 20466 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 40734 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 78568 перегляди
На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

Київ • УНН

 • 58 перегляди

49-річного іноземця затримали в Мукачеві за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Чоловік познайомився з жертвою на сайті знайомств, а потім зґвалтував у хостелі.

На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої

У Мукачеві взяли під варту 49-річного іноземцяза за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це повідомила прокуратури Закарпаття. За матеріалами слідства, чоловік познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств, пише УНН.

Деталі

За матеріалами слідства, чоловік познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств. Він вдав із себе значно молодшого, переконав дитину у щирій закоханості і після кількох місяців листування повідомив їй, що приїхав до неї на зустріч. 

Маніпулюючи свідомістю дитини і вміло граючи на дитячих емоціях, він заманив неповнолітню дівчину у місцевих хостел де зґвалтував. У якийсь момент дівчині вдалось відволікти його увагу, щоб написати матері про небезпеку і скинути геолокацію місцезнаходження. Правоохоронці, які прибули за викликом матері затримали іноземця, що намагався втекти. У затриманого вилучили значну кількість медпрепаратів та засобів контрацепції

- ідеться у повідомленні.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Чоловіку інкриміновано зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Наразі триває подальше досудове розслідування для з’ясування усіх обставин події.

На сьогодні, коли інтернет став частиною життя кожної дитини, соцмережі, месенджери, ігрові платформи, сайти знайомств - усе це здається звичним. Проте саме там підлітки найчастіше стають мішенню для маніпуляторів і злочинців. Нещодавнє зґвалтування 16-річної дівчини іноземцем сталось саме через довіру дитини і вміння дорослого використати її довіру

- наголошують у прокуратурі.

Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження16.02.26, 08:36 • 27734 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Соціальна мережа
Закарпатська область
Мукачево