На Закарпатті взяли під варту іноземця за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
49-річного іноземця затримали в Мукачеві за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Чоловік познайомився з жертвою на сайті знайомств, а потім зґвалтував у хостелі.
У Мукачеві взяли під варту 49-річного іноземцяза за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це повідомила прокуратури Закарпаття. За матеріалами слідства, чоловік познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств, пише УНН.
Деталі
За матеріалами слідства, чоловік познайомився з дівчиною на одному із сайтів знайомств. Він вдав із себе значно молодшого, переконав дитину у щирій закоханості і після кількох місяців листування повідомив їй, що приїхав до неї на зустріч.
Маніпулюючи свідомістю дитини і вміло граючи на дитячих емоціях, він заманив неповнолітню дівчину у місцевих хостел де зґвалтував. У якийсь момент дівчині вдалось відволікти його увагу, щоб написати матері про небезпеку і скинути геолокацію місцезнаходження. Правоохоронці, які прибули за викликом матері затримали іноземця, що намагався втекти. У затриманого вилучили значну кількість медпрепаратів та засобів контрацепції
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Чоловіку інкриміновано зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України). Наразі триває подальше досудове розслідування для з’ясування усіх обставин події.
На сьогодні, коли інтернет став частиною життя кожної дитини, соцмережі, месенджери, ігрові платформи, сайти знайомств - усе це здається звичним. Проте саме там підлітки найчастіше стають мішенню для маніпуляторів і злочинців. Нещодавнє зґвалтування 16-річної дівчини іноземцем сталось саме через довіру дитини і вміння дорослого використати її довіру
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження16.02.26, 08:36 • 27734 перегляди