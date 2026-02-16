На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Мукачево взят под стражу 49-летний иностранец по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила прокуратура Закарпатья. По материалам следствия, мужчина познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств, пишет УНН.

По материалам следствия, мужчина познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. Он выдал себя за значительно младшего, убедил ребенка в искренней влюбленности и после нескольких месяцев переписки сообщил ей, что приехал к ней на встречу.

Манипулируя сознанием ребенка и умело играя на детских эмоциях, он заманил несовершеннолетнюю девушку в местный хостел, где изнасиловал. В какой-то момент девушке удалось отвлечь его внимание, чтобы написать матери об опасности и сбросить геолокацию местонахождения. Правоохранители, прибывшие по вызову матери, задержали иностранца, пытавшегося сбежать. У задержанного изъяли значительное количество медпрепаратов и средств контрацепции

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине инкриминировано изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины). В настоящее время продолжается дальнейшее досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

На сегодняшний день, когда интернет стал частью жизни каждого ребенка, соцсети, мессенджеры, игровые платформы, сайты знакомств - все это кажется привычным. Однако именно там подростки чаще всего становятся мишенью для манипуляторов и преступников. Недавнее изнасилование 16-летней девушки иностранцем произошло именно из-за доверия ребенка и умения взрослого использовать ее доверие