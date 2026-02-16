$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16:45
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
13:44
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
12:57
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
16 февраля, 11:42
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15
Экс-министру Галущенко сообщили о подозрении
16 февраля, 00:16
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Хранитель

На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Киев • УНН

 • 108 просмотра

49-летнего иностранца задержали в Мукачево по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчина познакомился с жертвой на сайте знакомств, а затем изнасиловал в хостеле.

На Закарпатье взяли под стражу иностранца по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

В Мукачево взят под стражу 49-летний иностранец по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщила прокуратура Закарпатья. По материалам следствия, мужчина познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств, пишет УНН.

Подробности

По материалам следствия, мужчина познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств. Он выдал себя за значительно младшего, убедил ребенка в искренней влюбленности и после нескольких месяцев переписки сообщил ей, что приехал к ней на встречу. 

Манипулируя сознанием ребенка и умело играя на детских эмоциях, он заманил несовершеннолетнюю девушку в местный хостел, где изнасиловал. В какой-то момент девушке удалось отвлечь его внимание, чтобы написать матери об опасности и сбросить геолокацию местонахождения. Правоохранители, прибывшие по вызову матери, задержали иностранца, пытавшегося сбежать. У задержанного изъяли значительное количество медпрепаратов и средств контрацепции

- говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Мужчине инкриминировано изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 152 УК Украины). В настоящее время продолжается дальнейшее досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

На сегодняшний день, когда интернет стал частью жизни каждого ребенка, соцсети, мессенджеры, игровые платформы, сайты знакомств - все это кажется привычным. Однако именно там подростки чаще всего становятся мишенью для манипуляторов и преступников. Недавнее изнасилование 16-летней девушки иностранцем произошло именно из-за доверия ребенка и умения взрослого использовать ее доверие

- отмечают в прокуратуре.

Ольга Розгон

