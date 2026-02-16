Из-за убийства двух детей и самоубийства отца на Львовщине открыли производство
На Львовщине открыто уголовное производство по факту умышленного убийства двух несовершеннолетних и самоубийства их отца. Мужчина застрелил своих детей из ружья, а затем покончил жизнь самоубийством.
Во Львовской области открыли уголовное производство по факту умышленного убийства двух несовершеннолетних детей и самоубийства их отца, сообщили в ГУНП в области и во Львовской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
15 февраля около 21:25 в полицию поступило сообщение о выстрелах, прозвучавших в одном из домов в селе Станиславчик Золочевского района. На месте происшествия правоохранители обнаружили тела трех человек - 42-летнего местного жителя и его двух детей в возрасте 13 и 15 лет, без признаков жизни.
"Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с жизнью", - сообщили в полиции.
На месте работали следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы.
По факту начато уголовное производство по п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство"
Отмечается, что "проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия".
Состояние досудебного расследования находится на контроле руководителя Львовской областной прокуратуры, указали в прокуратуре.