На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Публікації
Ексклюзиви
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження

Київ • УНН

 • 1858 перегляди

На Львівщині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх та самогубства їхнього батька. Чоловік застрелив своїх дітей з рушниці, а потім покінчив життя самогубством.

Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження

У Львівській області відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх дітей та самогубства їхнього батька, повідомили у ГУНП в області та у Львівській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

15 лютого близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб - 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.

"Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям", - повідомили у поліції.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.

За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство"

- повідомили у поліції.

Зазначається, що "проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події".

Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівника Львівської обласної прокуратури, вказали у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Кримінал
Село
Львівська область
Україна