Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадження
На Львівщині відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх та самогубства їхнього батька. Чоловік застрелив своїх дітей з рушниці, а потім покінчив життя самогубством.
У Львівській області відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства двох неповнолітніх дітей та самогубства їхнього батька, повідомили у ГУНП в області та у Львівській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
15 лютого близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб - 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.
"Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям", - повідомили у поліції.
На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.
За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство"
Зазначається, що "проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події".
Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівника Львівської обласної прокуратури, вказали у прокуратурі.