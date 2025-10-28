Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 2

Під прикриттям гасел про реформу вищої освіти та "оптимізацію мережі університетів" у Харкові фактично створено приватний агрохолдинг, що працює на державних землях. Його керівники — колишні та нинішні посадовці Державного біотехнологічного університету (ДБТУ), підконтрольні засудженому за хабарництво народному депутату Андрію Одарченку. Під його керівництвом університетські поля перетворилися на джерело тіньових прибутків, а держбюджет недораховується колосальних 100 млн грн. Детальніше читайте у другій частині розслідування УНН щодо корупційних схем, організованих у віші.

Із університету в приватний аграрний холдинг

Державний біотехнологічний університет був створений у 2021 році шляхом обʼєднання чотирьох аграрних вишів під приводом оптимізації мережі вишів у Харкові. З такою ініціативою виступив народний депутат Андрій Одарченко, якого пізніше, у 2025 році, суд остаточно засудив до 8 років позбавлення волі за хабарництво.

Як вже розповідав УНН у першій частині розслідування, шляхом фальсифікацій та використання адмінресурсу Одарченко переміг на університетських виборах і був обраний ректором університету. Однак відразу після підписання з ним відповідного контракту Міністерство освіти і науки призупинило дію документа, аби Одарченко зміг уникнути переслідування з боку Нацагентства з питань запобігання корупції, адже законодавство забороняє чинним нардепам суміщати оплачувані посади.

Тож Одарченко досі, навіть попри обвинувальний вирок суду, формально є ректором ДБТУ. Аби не втрачати вплив на університет і доступ до державної казни, з моменту створення вишу нардеп-хабарник лобіював підконтрольних йому людей на посади виконуючих обовʼязки ректора. Спочатку в.о. ректора був Руслан Тихонченко, який, до речі, втік до Німеччини через кримінальну справу в Україні, а пізніше його на цій посаді замінив Андрій Кудряшов. Обидва мають тісні звʼязки із нардепом і повністю йому підконтрольні.

Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетом

Призначення "своїх" людей на керівні посади у ДБТУ дало можливість Одарченку і його команді отримати у розпорядження безпрецедентні ресурси: десятки будівель у Харкові та області, а також у Мукачево та Ужгороді Закарпатської області, куди релокувалася адміністрація університету, понад 4 200 гектарів орної землі й близько 8 000 гектарів лісових угідь.

Адже до складу університету приєдналися чотири потужні аграрні виші:

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка;

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;

Харківська державна зооветеринарна академія;

Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Разом вони мали створити "освітній кластер майбутнього". Але під управлінням Одарченка ДБТУ швидко перетворився на агробізнес із земельними та врожайними схемами.

Державна земля - приватний бізнес

Згадані 4,2 тис. га землі та 8 тис. га лісових угідь, що належать навчальним господарствам, мали використовуватись для практичної підготовки студентів-аграріїв. Але, як з’ясувалося, більша частина земельного фонду університету фактично була передана в оренду приватним структурам під виглядом "спільної діяльності" чи "обробітку ґрунтів".

Наприклад, близько 1 800 га землі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва у 2021-2022 роках обробляло ТОВ "РВ Агро".

Керівником, засновником і бенефіціаром цього підприємства є Володимир Ромащенко. За даними аналітичної платформи Youcontrol, ця ТОВка наразі збиткова. Крім того, раніше її керівник вдавався до податкових махінацій, через що Харківський районний суд розглядав відповідну справу №635/2446/21.

Відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень, ТОВ "РВ Агро" має довгу історію судової тяганини за землю із державним підприємством "Дослідне господарство "Борки" Інституту овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України". Тож очевидно, махінації з землею для підприємця були звичною справою.

Ще 1 677 га Харківської державної зооветеринарної академії обробляли приватні ТОВ "Агрозоовет" і фермерське господарство "Зорі Дергачівщини".

До речі з останнім Харківська ОВА судилася за повернення землі у своє користування з метою подальшого її використання в цілях оборони.

Серед засновників ФГ "Зорі Дергачівщини" є Антон та Олеся Огієнки. Антон Огієнко балотувався до Харківської районної ради від партії "Слуга народу". Як відомо, Одарченко у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 170 округу (м. Харків) від партії "Слуга народу".

Варто зауважити, що Антон Огієнко у 2018 році претендував на посаду першого заступника директора Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, про що зазначив у своїй декларації.

Договори з цими підприємствами оформлялися як "спільний обробіток", але, фактично, земля здавалася в приховану оренду приватним фірмам. Дохід же осідав у кишенях керівництва ДБТУ. Це класична схема з землею, на якій "погорів" не один посадовець з агросектору.

200 тисяч доларів із пшениці та 80 мільйонів гривень "в нікуди"

Як розповідають джерела УНН в держуніверситеті, тільки у 2021 році Одарченко разом із тодішнім виконувачем обов’язків ректора Романом Тихонченком заробили на схемах із заниження показників врожайності озимої пшениці понад 200 тисяч доларів.

З очікуваних 23 млн грн надходжень до спеціального фонду університету офіційно надійшло лише 1,5 млн грн. Решта, очевидно, "загубилась" між фіктивними актами, подвійним обліком урожайності та "технічними помилками" у звітах.

Попри повномасштабне вторгнення росії в Україну та нетривалу окупацію частини Харківщини, у 2022-2023 роках схеми з заробітку на оренді землі та показниках урожайності, за даними співрозмовників, продовжив новий в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов, який теж підконтрольний Одарченку. Після приходу на посаду, він продовжив дію договорів зі згаданими підприємствами. Вже під час воєнного стану університет недоотримав близько 80 млн грн через незаконне використання своїх полів, переважно під посіви соняшнику, який вважається найприбутковішою культурою на агроринку.

Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України

"Свої" елеватори, торгівля з рф і "чорна бухгалтерія"

Зібраний з університетських земель врожай, керівництво ДБТУ, очевидно, за вказівкою Одарченка, розміщувало на елеваторах, що належать аграрній компанії "Агронова" бізнесмена з сумнівною репутацією Сергія Полумисного. За даними ЗМІ, його компанії після початку повномасштабного вторгнення вивозили український урожай до росії.

Ще частина зерна зберігалась на складах університетів, які увійшли до складу ДБТУ. Але, як розповідають у ДБТУ, дивним чином кількість цього врожаю на університетських складах зменшувалась.

Як розповідають співрозмовники УНН, облік урожаю команда Одарченка вела у кількох версіях, очевидно йдеться про так звану "чорну бухгалтерію". В офіційній версії документів вказувалися мінімальні показники врожайності, в інших - реальні. Як розповідають співрозмовники, усі документи керівництво підписувало "заднім числом". Тобто фактично, йдеться про службове підроблення документів і системне заволодіння державним майном з метою особистого збагачення.

Формально університет працює і там відбувається освітній процес, але насправді значна частина навчально-дослідних господарств перетворилася на джерело приватних доходів керівництва вишу. Цікаво, що попри очевидні факти зловживань, Міністерство освіти і науки України досі не ініціювало перевірку діяльності ДБТУ та зміну його керівництва. Зокрема, досі не розірваний контракт з нардепом-хабарником Одарченком, а його люди продовжують знищувати заклад.

Окрім того, у нинішній ситуації очевидно потрібне втручання правоохоронних органів аби припинити грабунок державного бюджету. Тому зі свого боку УНН звернеться з відповідними журналістськими запитами до Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора з метою припинити знищення одного з найбільших аграрних вишів країни.