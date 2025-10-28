Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2

Под прикрытием лозунгов о реформе высшего образования и "оптимизации сети университетов" в Харькове фактически создан частный агрохолдинг, работающий на государственных землях. Его руководители — бывшие и нынешние должностные лица Государственного биотехнологического университета (ГБТУ), подконтрольные осужденному за взяточничество народному депутату Андрею Одарченко. Под его руководством университетские поля превратились в источник теневых прибылей, а госбюджет недосчитывается колоссальных 100 млн грн. Подробнее читайте во второй части расследования УНН о коррупционных схемах, организованных в вузе.

Из университета в частный аграрный холдинг

Государственный биотехнологический университет был создан в 2021 году путем объединения четырех аграрных вузов под предлогом оптимизации сети вузов в Харькове. С такой инициативой выступил народный депутат Андрей Одарченко, которого позже, в 2025 году, суд окончательно приговорил к 8 годам лишения свободы за взяточничество.

Как уже рассказывал УНН в первой части расследования, путем фальсификаций и использования админресурса Одарченко победил на университетских выборах и был избран ректором университета. Однако сразу после подписания с ним соответствующего контракта Министерство образования и науки приостановило действие документа, чтобы Одарченко смог избежать преследования со стороны Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, ведь законодательство запрещает действующим нардепам совмещать оплачиваемые должности.

Поэтому Одарченко до сих пор, даже несмотря на обвинительный приговор суда, формально является ректором ГБТУ. Чтобы не терять влияние на университет и доступ к государственной казне, с момента создания вуза нардеп-взяточник лоббировал подконтрольных ему людей на должности исполняющих обязанности ректора. Сначала и.о. ректора был Руслан Тихонченко, который, кстати, сбежал в Германию из-за уголовного дела в Украине, а позже его на этой должности заменил Андрей Кудряшов. Оба имеют тесные связи с нардепом и полностью ему подконтрольны.

Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом

Назначение "своих" людей на руководящие должности в ГБТУ дало возможность Одарченко и его команде получить в распоряжение беспрецедентные ресурсы: десятки зданий в Харькове и области, а также в Мукачево и Ужгороде Закарпатской области, куда релоцировалась администрация университета, более 4 200 гектаров пахотной земли и около 8 000 гектаров лесных угодий.

Ведь в состав университета присоединились четыре мощных аграрных вуза:

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко;

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева;

Харьковская государственная зооветеринарная академия;

Харьковский государственный университет питания и торговли.

Вместе они должны были создать "образовательный кластер будущего". Но под управлением Одарченко ГБТУ быстро превратился в агробизнес с земельными и урожайными схемами.

Государственная земля - частный бизнес

Упомянутые 4,2 тыс. га земли и 8 тыс. га лесных угодий, принадлежащие учебным хозяйствам, должны были использоваться для практической подготовки студентов-аграриев. Но, как выяснилось, большая часть земельного фонда университета фактически была передана в аренду частным структурам под видом "совместной деятельности" или "обработки почв".

Например, около 1 800 га земли Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева в 2021-2022 годах обрабатывало ООО "РВ Агро".

Руководителем, учредителем и бенефициаром этого предприятия является Владимир Ромащенко. По данным аналитической платформы Youcontrol, эта ОООшка сейчас убыточна. Кроме того, ранее ее руководитель прибегал к налоговым махинациям, из-за чего Харьковский районный суд рассматривал соответствующее дело №635/2446/21.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, ООО "РВ Агро" имеет долгую историю судебной тяжбы за землю с государственным предприятием "Опытное хозяйство "Борки" Института овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины". Поэтому очевидно, махинации с землей для предпринимателя были обычным делом.

Еще 1 677 га Харьковской государственной зооветеринарной академии обрабатывали частные ООО "Агрозоовет" и фермерское хозяйство "Зори Дергачевщины".

Кстати, с последним Харьковская ОВА судилась за возврат земли в свое пользование с целью дальнейшего ее использования в целях обороны.

Среди учредителей ФХ "Зори Дергачевщины" есть Антон и Олеся Огиенко. Антон Огиенко баллотировался в Харьковский районный совет от партии "Слуга народа". Как известно, Одарченко в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва по 170 округу (г. Харьков) от партии "Слуга народа".

Стоит отметить, что Антон Огиенко в 2018 году претендовал на должность первого заместителя директора Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, о чем указал в своей декларации.

Договоры с этими предприятиями оформлялись как "совместная обработка", но, фактически, земля сдавалась в скрытую аренду частным фирмам. Доход же оседал в карманах руководства ГБТУ. Это классическая схема с землей, на которой "погорел" не один чиновник из агросектора.

200 тысяч долларов с пшеницы и 80 миллионов гривен "в никуда"

Как рассказывают источники УНН в госуниверситете, только в 2021 году Одарченко вместе с тогдашним исполняющим обязанности ректора Романом Тихонченко заработали на схемах с занижением показателей урожайности озимой пшеницы более 200 тысяч долларов.

Из ожидаемых 23 млн грн поступлений в специальный фонд университета официально поступило лишь 1,5 млн грн. Остальное, очевидно, "потерялось" между фиктивными актами, двойным учетом урожайности и "техническими ошибками" в отчетах.

Несмотря на полномасштабное вторжение россии в Украину и непродолжительную оккупацию части Харьковщины, в 2022-2023 годах схемы по заработку на аренде земли и показателях урожайности, по данным собеседников, продолжил новый и.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов, который тоже подконтролен Одарченко. После прихода на должность, он продлил действие договоров с упомянутыми предприятиями. Уже во время военного положения университет недополучил около 80 млн грн из-за незаконного использования своих полей, преимущественно под посевы подсолнечника, который считается самой прибыльной культурой на агрорынке.

Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины

"Свои" элеваторы, торговля с рф и "черная бухгалтерия"

Собранный с университетских земель урожай, руководство ГБТУ, очевидно, по указанию Одарченко, размещало на элеваторах, принадлежащих аграрной компании "Агронова" бизнесмена с сомнительной репутацией Сергея Полумысного. По данным СМИ, его компании после начала полномасштабного вторжения вывозили украинский урожай в россию.

Еще часть зерна хранилась на складах университетов, которые вошли в состав ГБТУ. Но, как рассказывают в ГБТУ, странным образом количество этого урожая на университетских складах уменьшалось.

Как рассказывают собеседники УНН, учет урожая команда Одарченко вела в нескольких версиях, очевидно речь идет о так называемой "черной бухгалтерии". В официальной версии документов указывались минимальные показатели урожайности, в других - реальные. Как рассказывают собеседники, все документы руководство подписывало "задним числом". То есть фактически, речь идет о служебном подлоге документов и системном завладении государственным имуществом с целью личного обогащения.

Формально университет работает и там происходит образовательный процесс, но на самом деле значительная часть учебно-исследовательских хозяйств превратилась в источник частных доходов руководства вуза. Интересно, что несмотря на очевидные факты злоупотреблений, Министерство образования и науки Украины до сих пор не инициировало проверку деятельности ГБТУ и смену его руководства. В частности, до сих пор не расторгнут контракт с нардепом-взяточником Одарченко, а его люди продолжают уничтожать заведение.

Кроме того, в нынешней ситуации очевидно необходимо вмешательство правоохранительных органов, чтобы прекратить грабеж государственного бюджета. Поэтому со своей стороны УНН обратится с соответствующими журналистскими запросами в Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора с целью прекратить уничтожение одного из крупнейших аграрных вузов страны.