Государственный биотехнологический университет
Высшее учебное заведение
Государственный биотехнологический университет (ГБТУ) – высшее учебное заведение, созданное в мае 2021 года по распоряжению Правительства, путем объединения четырех харьковских вузов: Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева, Харьковской государственной зооветеринарной академии и Харьковского государственного университета питания и торговли. Готовит специалистов в областях биотехнологий, аграрного производства, пищевых технологий, ветеринарии и экологии. Университет реализует научные программы, международные образовательные проекты и сотрудничает с предприятиями реального сектора экономики. Университет имеет значительную материально-техническую базу и земельные ресурсы, ставшие основой для создания современного образовательного и научного хаба биотехнологического профиля.