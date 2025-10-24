Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями

Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" и человек с сомнительной репутацией – Евгений Грицков. После скандального взяточника-беглеца Андрея Одарченко, которого приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества, университет рискует получить еще одну фигуру на должности с тенями в биографии и финансах.