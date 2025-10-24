$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16624 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29252 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23523 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28105 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24629 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41004 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76137 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10560 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19303 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 40998 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36435 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36827 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76134 просмотра
Новости по теме
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto

Министерство образования и науки планирует сменить руководителя Государственного биотехнологического университета. Исполняющим обязанности ректора ГБТУ планируют назначить проректора Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова Евгения Грицкова, который известен своими пророссийскими взглядами и связями с бывшим ректором-взяточником Андреем Одарченко.

Политика • 24 октября, 11:40 • 36440 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины

Государственный биотехнологический университет имел задолженность по зарплате около 30 млн грн по состоянию на сентябрь 2024 года, что скрывается руководством. Долг возник из-за возможного хищения средств и нецелевого использования земель, связанного с влиянием осужденного нардепа Андрея Одарченко.

Общество • 23 октября, 10:56 • 76510 просмотра
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto

Нардеп Андрей Одарченко, осужденный за взяточничество, пытается сохранить контроль над Государственным биотехнологическим университетом, продвигая своих людей на руководящие должности.

Политика • 22 октября, 10:57 • 45729 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto

Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" и человек с сомнительной репутацией – Евгений Грицков. После скандального взяточника-беглеца Андрея Одарченко, которого приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества, университет рискует получить еще одну фигуру на должности с тенями в биографии и финансах.

Политика • 21 октября, 13:53 • 72777 просмотра