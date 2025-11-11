МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора

Министерство образования и науки планирует уволить около 50 ректоров по всей Украине. Увольнения будут происходить постепенно, после чего в университетах пулами пройдут выборы новых ректоров. Войдет ли в список "уволенных" взяточник-беглец, уже бывший нардеп Андрей Одарченко, ректорский контракт с которым МОН до сих пор не разорвало, несмотря на приговор суда, - читайте в материале УНН.

МОН готовит массовые увольнения ректоров

В украинских вузах планируют провести кадровые чистки. Около 50 ректоров по всей стране будут постепенно уволены, заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко. По его словам, причина такого решения – теория менеджмента, о том, что руководство необходимо время от времени обновлять, даже если оно эффективно работает последние 10 лет и обеспечивает рост организации. Ведь для развития вуза – необходимо менять подходы работы. Заместитель Лесного также добавил, что Украина отходит от времен, когда ректор мог продержаться на посту 40 лет.

Мы отходим от тех времен, когда ректор 40 лет мог быть неизменно на посту и был фактором влияния, когда не было дискуссий относительно возможных реорганизаций, потому что они держатся за свои кресла. Сейчас мы находимся в моменте, когда большое количество ректоров будет меняться. У нас будет обновление качества администраций также и через обучение в программе развития академических менеджеров – подытожил Трофименко.

Почему МОН не разрывает контракт со взяточником-беглецом Одарченко, который сохраняет свое влияние на ГБТУ?

Планируя кадровые изменения, для повышения качества высшего образования, ведомство в то же время уже более месяца тянет с расторжением контракта со взяточником-беглецом Одарченко.

В 2021 году Одарченко стал ректором Государственного биотехнологического университета, однако не смог выполнять свои обязанности, потому что имел депутатский мандат. Поэтому контракт с МОН был приостановлен, а на его место назначен и.о. ректора. Первым и.о. ректора ГБТУ был Руслан Тихонченко, о его коррупционных схемах УНН писал ранее. За ним эту же должность с приставкой и.о. занял Андрей Кудряшов, в декларации которого есть признаки нарушений, в частности невнесение должностным лицом в декларацию сведений о сожительнице и расходах, не соответствующих официальным доходам. По результатам расследования УНН, редакция обратилась в НАПК, чтобы оно проверило изложенные факты и дало им соответствующую правовую оценку.

Кроме того, сразу после проведения расследования в отношении Кудряшова – редакция УНН обратилась с официальным запросом в МОН, чтобы уточнить, знают ли там о возможных коррупционных схемах, в которых погряз государственный вуз. Среди них, в частности, незаконное обогащение на землях университета (примерно 4,2 тыс. га и около 8 тыс. га лесных угодий), которые должны были использоваться для учебно-исследовательских целей, а вместо этого сдаются в скрытую аренду. Значительную часть земельного фонда передавали в обработку или "совместную деятельность" частным ООО (например, ООО "РВ Агро", "Агрозоовет", ФХ "Зори Дергачевщины").

Из-за фиктивного занижения урожайности пшеницы и двойного учета, из ГБТУ было выведено более $200 тыс., а в последующие годы, во время военного положения – университет недополучил около 80 млн грн из-за незаконного использования полей. Часть урожая хранили на элеваторах связанных компаний, где зерно просто "исчезало"; параллельно велись несколько версий учета и "черная бухгалтерия", что свидетельствует о вероятных служебных подделках и системном завладении имуществом. Редакция УНН призывает правоохранительные органы инициировать проверку верхушки администрации ГБТУ и привлечь виновных в хищении к ответственности.

Отметим, и Тихонченко, и Кудряшова – называют людьми из орбиты Одарченко. Источники УНН рассказывают, что оба – марионетки Одарченко, который, как профессиональный взяточник-кукловод, дает четкие указания к исполнению. А доходы от коррупционного хозяйствования, вероятно, оседают в карманах самого кукловода и его марионеток.

Несмотря на это 8 ноября МОН продлило полномочия Кудряшова на должности и.о. ректора ГБТУ до мая 2026 года.

Какой статус сейчас имеет Одарченко?

Отметим, Андрей Одарченко автоматически потерял депутатский мандат еще 10 октября 2025 года после того, как Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года. Согласно которому Одарченко приговорили к 8 годам заключения с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности сроком на 3 года, за попытку дать взятку в размере $50 000 уже бывшему главе Госагентства восстановления Мустафе Найему. Так, Одарченко предложил Найему взятку в криптовалюте, чтобы тот обеспечил принятие Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий ГБТУ.

После изменения Конституции в 2016 году, в день вступления в законную силу обвинительного приговора суда, в отношении депутата – депутат теряет мандат. То есть, никаких решений парламента по этому вопросу не требуется, полномочия депутата досрочно прекращаются автоматически – отметил Сергей Кальченко, народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам Регламента.

Согласно судебному решению, МОН должно было в кратчайшие сроки расторгнуть трудовые отношения с Одарченко. Который до сих пор официально имеет контракт на должность ректора ГБТУ, несмотря на потерю депутатского мандата, приговор суда и его бегство за границу от украинского правосудия. У журналистов и общества возникает вопрос - почему МОН тянет с этим решением и зачем переназначает на должность Кудряшова – человека, который может быть полностью подконтролен взяточнику-беглецу?

Почему глава Наблюдательного совета ГБТУ Гришина игнорирует факты хищения в университете?

Делают вид, что не замечают контракта с Одарченко не только в МОН, но и в Наблюдательном совете вуза, где председательствует народный депутат Юлия Гришина. Согласно положению о Наблюдательном совете ГБТУ, она имеет полномочия инициировать увольнение ректора университета – Андрея Одарченко. Однако не делает этого.

Кроме того, она должна еще и контролировать управление имуществом университета и использование его финансовых и материально-технических ресурсов. Однако, учитывая то, что ГБТУ систематически разворовывается путем коррупционных схем и имеет задолженность по заработной плате перед педагогическим коллективом в более чем 20 млн грн, можем предположить, что Гришина, вероятно, имеет личную выгоду от коррупционных схем в университете, организованных Одарченко и реализованных его марионетками.

Что связывает Гришину и Одарченко?

Как утверждают приближенные к Гришиной источники, она и сама имеет тесную связь со взяточником-беглецом Одарченко. И могла лично встречаться с ним во время заграничных командировок. Одна из таких встреч могла состояться в столице Венгрии - Будапеште - в сентябре 2025 года. Тогда в Будапешт Гришина поехала якобы на открытие украинской школы. Однако по информации редакции – первоочередной задачей была личная встреча с Одарченко, который скрывается от украинского правосудия в этой стране.

Поэтому становится очевидным, почему Наблюдательный совет Государственного биотехнологического университета, председателем которого является возможная сообщница взяточника-беглеца Гришина, до сих пор не инициировал отзыв с должности ректора Андрея Одарченко. Редакция УНН обращалась за комментариями относительно ситуации вокруг университета к Юлии Гришиной – ответа так и не получила. Несмотря на должностные обязанности Юлии Гришиной, как председателя Наблюдательного совета ГБТУ, "представлять совет в отношениях с МОН, властью, общественностью, медиа" – депутат игнорирует вопросы журналистов и не выходит на связь.

Министр Лесной ответственен за расторжение контракта с Одарченко

Украинское общество и журналисты все же надеются на то, что министр образования и науки Оксен Лесной все-таки выполнит данное им еще год назад обещание расторгнуть контракт со взяточником-беглецом Одарченко и провести честные выборы в Государственном биотехнологическом университете.

Совет обороны Харьковской области принял решение о том, чтобы разрешить выборы в харьковском регионе (в вузах - ред.), и все те университеты, которые в этом нуждаются, будут постепенно, поэтапно входить в избирательный процесс, включая биотехнологический университет – пообещал осенью 2024 года Лесной.

Тем самым Оксен Лесной не просто выполнит решение Апелляционной палаты ВАКС о том, что Одарченко запрещено занимать руководящие должности в течение 3 лет, но и сохранит то, что осталось от одного из крупнейших аграрных университетов Украины, которым был ГБТУ до того, как взяточник-беглец Одарченко начал успешно реализовывать там свои коррупционные схемы.