Міністр освіти Лісовий залишив на посаді в.о. ректора Державного біотехнологічного університету людину нардепа-хабарника Одарченка

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10481 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26505 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34848 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52092 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33752 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50263 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41274 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22938 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24847 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26279 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52092 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45766 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50263 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41275 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94081 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5678 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29967 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35235 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60935 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136917 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Міністр освіти Лісовий залишив на посаді в.о. ректора Державного біотехнологічного університету людину нардепа-хабарника Одарченка

Київ • УНН

 • 87484 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий продовжив повноваження в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова. Він перебуває під впливом нардепа-хабарника Андрія Одарченка.

Міністр освіти Лісовий залишив на посаді в.о. ректора Державного біотехнологічного університету людину нардепа-хабарника Одарченка

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий залишив виконувати обовʼязки ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова, який підконтрольний нардепові Андрієві Одарченку, засудженому за хабарництво.  МОН таким чином сприяє  збереженню впливу корупціонера на університет, пише УНН.

Продовжити Кудряшову Андрію Ігоровичу, проректору з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та фінансів, кандидату технічних наук, строк виконання обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету з 08 листопада 2025 року до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого виконувача обов’язків ректора, але не пізніше ніж до 07 травня 2026 року

- йдеться у наказі за підписом Лісового, який є у розпорядженні УНН.

В документі також зазначено, що Кудряшов написав відповідну заяву про продовження строків його повноважень 23 жовтня 2025 року. 

Варто зазначити, строк його повноважень на посаді в.о. ректора ДБТУ сплив ще 7 листопада.

Додамо

Кудряшов, як виявили під час розслідування журналісти УНН, вніс до декларації про доходи недостовірні дані, адже не вказав у звітності відомості про свою співмешканку Маргариту Павицьку.

Окрім того, влітку цього року Кудряшов зробив їй пропозицію. Романтична подія відбулася в Одесі, в елітному готелі "NEMO", де вартість номерів у курортний сезон сягає 36 тисяч гривень за добу. При цьому, відповідно до декларації, на місяць Кудряшов заробляє в ДБТУ приблизно 25 тисяч гривень, і це його єдине офіційне джерело доходу.

А на фото, оприлюднених нареченою, видно каблучку від світового ювелірного бренду Tiffany & Co. За інформацією УНН, це платинова каблучка з діамантом близько одного карата, вартістю від $12 000 до $17 000 (від 504 000 грн до 714 000 грн). Окрім того, що вартість цього подарунка перевищує річний дохід Кудряшова, задекларований за 2024 рік, така покупка має бути внесена до декларації.

Цікаво, що у 2024 році Павицька стала власницею кабріолета Peugeot 308 CC, орієнтовною вартістю близько $10 000 (420 тисяч гривень). За даними порталу YouControl, жінка не має власного бізнесу і не працевлаштована, тож походження коштів на придбання авто залишається незрозумілим. У декларації Кудряшова також відсутні дані про купівлю цього авто.

Окрім того, Кудряшов ймовірно причетний до низки корупційних схем у Державному біотехнологічному університеті, повʼязаних із тіньовою орендою університетської землі, підміною даних про урожайність, завищенні вартості під час тендерних закупівель та виведенні коштів через підконтрольні нардепу-хабарнику Одарченку фірм.

Можна лише здогадуватись чому міністр Оксен Лісовий ігнорує факти шаленої корупції в ДБТУ і заборгованість із заробітної плати, яка сягає понад 20 млн грн. Очевидно, з тої ж причини МОН не розриває контракт із нардепом-хабарником Андрієм Одарченком, який досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету. Варто зауважити, що УНН звернувся з відповідним запитом до Міністерства освіти та науки, однак відповіді журналісти досі не отримали. 

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету. 

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, імовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили. 

ВАКС 14 листопада 2024 року визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Це рішення 10 жовтня 2025 року підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Державний біотехнологічний університет
Державний бюджет
Андрій Кудряшов
Бренд
Соціальна мережа
Війна в Україні
Шлюб
Андрій Одарченко
Державний кордон України
Оксен Лісовий
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Мустафа Найєм
Румунія
Угорщина