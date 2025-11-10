Міністр освіти Лісовий залишив на посаді в.о. ректора Державного біотехнологічного університету людину нардепа-хабарника Одарченка

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий залишив виконувати обовʼязки ректора Державного біотехнологічного університету Андрія Кудряшова, який підконтрольний нардепові Андрієві Одарченку, засудженому за хабарництво. МОН таким чином сприяє збереженню впливу корупціонера на університет, пише УНН.

Продовжити Кудряшову Андрію Ігоровичу, проректору з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та фінансів, кандидату технічних наук, строк виконання обов’язків ректора Державного біотехнологічного університету з 08 листопада 2025 року до призначення керівника в установленому законодавством порядку чи призначення іншого виконувача обов’язків ректора, але не пізніше ніж до 07 травня 2026 року - йдеться у наказі за підписом Лісового, який є у розпорядженні УНН.

В документі також зазначено, що Кудряшов написав відповідну заяву про продовження строків його повноважень 23 жовтня 2025 року.

Варто зазначити, строк його повноважень на посаді в.о. ректора ДБТУ сплив ще 7 листопада.

Додамо

Кудряшов, як виявили під час розслідування журналісти УНН, вніс до декларації про доходи недостовірні дані, адже не вказав у звітності відомості про свою співмешканку Маргариту Павицьку.

Окрім того, влітку цього року Кудряшов зробив їй пропозицію. Романтична подія відбулася в Одесі, в елітному готелі "NEMO", де вартість номерів у курортний сезон сягає 36 тисяч гривень за добу. При цьому, відповідно до декларації, на місяць Кудряшов заробляє в ДБТУ приблизно 25 тисяч гривень, і це його єдине офіційне джерело доходу.

А на фото, оприлюднених нареченою, видно каблучку від світового ювелірного бренду Tiffany & Co. За інформацією УНН, це платинова каблучка з діамантом близько одного карата, вартістю від $12 000 до $17 000 (від 504 000 грн до 714 000 грн). Окрім того, що вартість цього подарунка перевищує річний дохід Кудряшова, задекларований за 2024 рік, така покупка має бути внесена до декларації.

Цікаво, що у 2024 році Павицька стала власницею кабріолета Peugeot 308 CC, орієнтовною вартістю близько $10 000 (420 тисяч гривень). За даними порталу YouControl, жінка не має власного бізнесу і не працевлаштована, тож походження коштів на придбання авто залишається незрозумілим. У декларації Кудряшова також відсутні дані про купівлю цього авто.

Окрім того, Кудряшов ймовірно причетний до низки корупційних схем у Державному біотехнологічному університеті, повʼязаних із тіньовою орендою університетської землі, підміною даних про урожайність, завищенні вартості під час тендерних закупівель та виведенні коштів через підконтрольні нардепу-хабарнику Одарченку фірм.

Можна лише здогадуватись чому міністр Оксен Лісовий ігнорує факти шаленої корупції в ДБТУ і заборгованість із заробітної плати, яка сягає понад 20 млн грн. Очевидно, з тої ж причини МОН не розриває контракт із нардепом-хабарником Андрієм Одарченком, який досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету. Варто зауважити, що УНН звернувся з відповідним запитом до Міністерства освіти та науки, однак відповіді журналісти досі не отримали.

Справа Одарченка

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету.

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, імовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили.

ВАКС 14 листопада 2024 року визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Це рішення 10 жовтня 2025 року підтвердила Апеляційна палата ВАКС.