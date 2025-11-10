Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой оставил исполнять обязанности ректора Государственного биотехнологического университета Андрея Кудряшова, который подконтролен нардепу Андрею Одарченко, осужденному за взяточничество. МОН таким образом способствует сохранению влияния коррупционера на университет, пишет УНН.

Продлить Кудряшову Андрею Игоревичу, проректору по научно-педагогической работе, стратегическому развитию и финансам, кандидату технических наук, срок исполнения обязанностей ректора Государственного биотехнологического университета с 08 ноября 2025 года до назначения руководителя в установленном законодательством порядке или назначения другого исполняющего обязанности ректора, но не позднее чем до 07 мая 2026 года - говорится в приказе за подписью Лисового, который есть в распоряжении УНН.

В документе также указано, что Кудряшов написал соответствующее заявление о продлении сроков его полномочий 23 октября 2025 года.

Стоит отметить, срок его полномочий на посту и.о. ректора ГБТУ истек еще 7 ноября.

Добавим

Кудряшов, как обнаружили во время расследования журналисты УНН, внес в декларацию о доходах недостоверные данные, ведь не указал в отчетности сведения о своей сожительнице Маргарите Павицкой.

Кроме того, летом этого года Кудряшов сделал ей предложение. Романтическое событие произошло в Одессе, в элитном отеле "NEMO", где стоимость номеров в курортный сезон достигает 36 тысяч гривен в сутки. При этом, согласно декларации, в месяц Кудряшов зарабатывает в ГБТУ примерно 25 тысяч гривен, и это его единственный официальный источник дохода.

А на фото, опубликованных невестой, видно кольцо от мирового ювелирного бренда Tiffany & Co. По информации УНН, это платиновое кольцо с бриллиантом около одного карата, стоимостью от $12 000 до $17 000 (от 504 000 грн до 714 000 грн). Кроме того, что стоимость этого подарка превышает годовой доход Кудряшова, задекларированный за 2024 год, такая покупка должна быть внесена в декларацию.

Интересно, что в 2024 году Павицкая стала владелицей кабриолета Peugeot 308 CC, ориентировочной стоимостью около $10 000 (420 тысяч гривен). По данным портала YouControl, женщина не имеет собственного бизнеса и не трудоустроена, поэтому происхождение средств на приобретение авто остается непонятным. В декларации Кудряшова также отсутствуют данные о покупке этого авто.

Кроме того, Кудряшов вероятно причастен к ряду коррупционных схем в Государственном биотехнологическом университете, связанных с теневой арендой университетской земли, подменой данных о урожайности, завышении стоимости при тендерных закупках и выводе средств через подконтрольные нардепу-взяточнику Одарченко фирмы.

Можно только догадываться, почему министр Оксен Лисовой игнорирует факты безумной коррупции в ГБТУ и задолженность по заработной плате, которая достигает более 20 млн грн. Очевидно, по той же причине МОН не разрывает контракт с нардепом-взяточником Андреем Одарченко, который до сих пор остается ректором Государственного биотехнологического университета. Стоит заметить, что УНН обратился с соответствующим запросом в Министерство образования и науки, однако ответа журналисты до сих пор не получили.

Дело Одарченко

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве. Позже стало известно, что Одарченко скрывается в Венгрии.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.

ВАКС 14 ноября 2024 года признал Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Это решение 10 октября 2025 года подтвердила Апелляционная палата ВАКС.