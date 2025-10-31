Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка

Попри обвинувальний вирок суду, яким народного депутата Андрія Одарченка визнано винним у хабарництві та засуджено до 8 років позбавлення волі, він досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету. Юристи, опитані УНН, вважають, що така ситуація - це не лише правовий нонсенс, а й свідоме невиконання вироку суду з боку Міністерства освіти і науки України, яке має негайно розірвати контракт із засудженим ректором.

14 листопада 2024 року ВАКС визнав народного депутата Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

10 жовтня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила вирок нардепу у силі. Йому призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати низку посад строком на 3 роки.

Після рішення апеляційної інстанції вирок нардепу набрав законної сили. Попри це Одарченко досі залишається ректором Державного біотехнологічного університету і продовжує впливати на управління вишем через "своїх" людей, зокрема виконуючого обовʼязки ректора ДБТУ Андрія Кудряшова.

Вчинив злочин - неси покарання. Якщо людину засуджено, вона не може виконувати свої повноваження, тим більше керувати університетом - зазначив у коментарі УНН колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець.

За словами юриста, засудження до позбавлення волі автоматично обмежує права людини на участь у будь-якій публічній або адміністративній діяльності. Водночас на думку Баганця, Одарченко не може у майбутньому знову балотуватись на посади у виші.

Це ненормально, якщо засудженого втікача обирають на посаду ректора - зазначив юрист.

Вчена рада ДБТУ на засіданні 30 жовтня усунула Одарченко з посади голови. За словами юриста, засідання вченої ради, проведені під головуванням Одарченка, могли б мати ризик юридичної нікчемності.

Якщо рішення ухвалює особа, яка позбавлена права обіймати посаду, такі рішення можуть бути оскаржені як незаконні - пояснив юрист.

Водночас ректором вишу Одарченко все ж залишається вже понад 20 днів з моменту набуття законної сили обвинувального вироку.

МОН порушує закон, не розриваючи контракт із засудженим ректором

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський у коментарі УНН наголосив, що відповідно до ч. 2 ст. 55 Кримінального кодексу України, особа, засуджена за злочин, вчинений у зв’язку із займаною посадою, втрачає право обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та бюджетних установах, а також будь-які інші посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій у суб`єктах господарювання, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%.

Якщо вказаний виш і посада відповідає цим вимогам, особа не може три роки обіймати цю посаду - зазначив Невʼядомський.

Тут доречно згадати, що посада ректора якраз є адміністративною та керівною, оскільки ректор є головою вищого навчального закладу і відповідальним за його загальне управління. Ректор керує адміністративною діяльністю університету, що включає фінансові, кадрові та організаційні питання.

Тож ігнорування з боку Міністерства освіти та науки необхідності розірвання контракту з засудженим ректором Одарченком є порушенням законодавства.

Суддя у відставці Олександр Ситников вважає, що ключове питання у цій ситуації до органів, відповідальних за виконання вироків, а також МОН, яке мало б розірвати контракт із ректором, який засуджений за хабар і який переховується від правосуддя за кордоном.

Знов таки запитання до державних органів, а чому досі цей ректор перебуває на посаді, маючи вирок? Знов таки, ми маємо недбалість. Це все упирається в державні органи. І такого питання не виникло б, щоб усі вчасно виконали вирок суду - зазначив Ситников.

МОН має негайно розірвати контракт з Одарченком

Ситуація, коли державний університет очолює особа, засуджена до восьми років позбавлення волі, підриває довіру до системи освіти та дискредитує саму ідею університетської автономії.

Міністерство освіти і науки України має негайно виконати вирок суду і розірвати контракт із нардепом-хабарником Андрієм Одарченком. Адже мовчазна бездіяльність державних структур у цьому випадку - це не просто бюрократична помилка, а свідоме потурання засудженому за хабарництво нардепу, який, всупереч закону і здоровому глузду, продовжує керувати державним університетом із-за кордону.

Справа Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету.

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, ймовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі. Пізніше стало відомо, що Одарченко переховується в Угорщині.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили.

ВАКС 14 листопада 2024 року визнав Андрія Одарченка винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Це рішення 10 жовтня 2025 року підтвердила Апеляційна палата ВАКС.