Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 7980 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14621 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14646 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29659 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22950 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19007 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27191 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68673 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27276 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2146 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24160 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24489 перегляди
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ) – вищий навчальний заклад, створений у травні 2021 року за розпорядженням Уряду, шляхом об’єднання чотирьох харківських вишів: Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академії та Харківського державного університету харчування та торгівлі. Готує фахівців у галузях біотехнологій, аграрного виробництва, харчових технологій, ветеринарії та екології. Університет реалізує наукові програми, міжнародні освітні проєкти та співпрацює з підприємствами реального сектору економіки. Університет має значну матеріально-технічну базу та земельні ресурси, що стали основою для створення сучасного освітнього й наукового хабу біотехнологічного профілю.
Новини по темi
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto

Міністерство освіти і науки планує змінити керівника Державного біотехнологічного університету. Виконуючим обовʼязки ректора ДБТУ планують призначити проректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Євгенія Грицькова, який відомий своїми проросійськими поглядами та зв'язками з колишнім ректором-хабарником Андрієм Одарченком.

Політика • 11:40 • 24166 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України

Борг Державного біотехнологічного університету перед трудовим колективом вишу сягає мільйонів. Як зазначають джерела, борг виник через можливе розкрадання коштів та нецільове використання земель, пов'язане з впливом на університет засудженого нардепа Андрія Одарченка.

Суспільство • 23 жовтня, 10:56 • 75622 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto

Нардеп Андрій Одарченко, засуджений за хабарництво, намагається зберегти контроль над Державним біотехнологічним університетом, просуваючи своїх людей на керівні посади.

Політика • 22 жовтня, 10:57 • 45629 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto

Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” та людина з сумнівною репутацією – Євгеній Грицьков. Після скандального хабарника-втікача Андрія Одарченка, якого засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, університет ризикує отримати ще одну фігуру на посаді з тінями в біографії та фінансах.

Політика • 21 жовтня, 13:53 • 72753 перегляди