Державний біотехнологічний університет
Вищий навчальний заклад
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ) – вищий навчальний заклад, створений у травні 2021 року за розпорядженням Уряду, шляхом об’єднання чотирьох харківських вишів: Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Харківської державної зооветеринарної академії та Харківського державного університету харчування та торгівлі. Готує фахівців у галузях біотехнологій, аграрного виробництва, харчових технологій, ветеринарії та екології. Університет реалізує наукові програми, міжнародні освітні проєкти та співпрацює з підприємствами реального сектору економіки. Університет має значну матеріально-технічну базу та земельні ресурси, що стали основою для створення сучасного освітнього й наукового хабу біотехнологічного профілю.