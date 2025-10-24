Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроями

Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” та людина з сумнівною репутацією – Євгеній Грицьков. Після скандального хабарника-втікача Андрія Одарченка, якого засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, університет ризикує отримати ще одну фігуру на посаді з тінями в біографії та фінансах.