Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроями

Скандального хабарника-втікача, народного депутата Андрія Одарченка, планують звільнити з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету, повідомляє УНН.

Про намір звільнити Андрія Одарченка, якого Вищий антикорупційний суд засудив до восьми років ув'язнення за пропозицію хабаря, повідомив виконувач обов’язків ректора ДБТУ Андрій Кудряшов в ефірі радіо "Накипіло". Кудряшов зазначив, що вони будуть вирішувати, як діяти далі, збиратися і голосувати за нового голову вченої ради, оскільки є багато технічних питань юридичного характеру, які потрібно обговорювати.

При цьому, ще рік тому міністр освіти Оксен Лісовий анонсував позбавлення Одарченка посади ректора ДБТУ, щойно буде отримано "увесь пакет юридичних рішень". Зазначимо, цей "пакет" набув чинності 10 жовтня 2025 року, коли Апеляційна палата ВАКС залишила вирок нардепу у силі.

Кандидат на заміну: хто керуватиме ДБТУ?

За словами джерел УНН, наближених до Міністерства освіти і науки, одним із ключових претендентів на посаду ректора ДБТУ є Євгеній Грицьков. Який суміщає роботу в органах місцевого самоврядування Харківської обласної ради та посаду проректора у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

З огляду на те, що його попередник, Андрій Одарченко, був засуджений за корупцію, фігура нового керівника, який управлятиме мільйонними державними коштами університету, має бути максимально чистою та не повʼязаною з хабарником-втікачем Одарченком. Тож, чи справді це так?

Як Євгеній Грицьков повʼязаний з "Харківською весною"

Натомість Євгенія Грицькова навряд можна таким назвати. Адже в політичних харківських колах він зарекомендував себе як фанат "Харківської весни" з проросійськими настроями. Який у 2014 році активно підтримував зросійщення Харківщини.

Окрім того, у 2015 році Євгеній Грицьков балотувався до Харківської обласної ради від політичної партії "Опозиційний блок", тоді він програв вибори.

Та це не зупинило Грицькова, пізніше, у 2018 році, він засвітився на спільному фото з екснардепом Михайлом Добкіним, який разом з іншими людьми з України тримав червоний прапор. Після цього Грицькова навіть викликали в СБУ для проведення профілактичної розмови, щодо його проросійських настроїв.

А у 2020 році, коли Грицькова призначили головою Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Харківській ОДА, Нацкорпус провів акцію з вимогою скасувати призначення. Мовляв, проросійський Євген Грицьков не має жодного стосунку до національно-патріотичного виховання. Згодом Грицькова таки звільнили з посади. Що сигналізує про те, що звинувачення в його проросійських поглядах не є порожніми.

Як Грицьков повʼязаний з Одарченком?

Не можна оминути й того факту, що Євген Грицьков може бути прямо повʼязаним з хабарником-втікачем Одарченком. Який, за інформацією джерел в ДБТУ, продовжує керувати вишем з-за кордону. Адже Євгеній Грицьков працював в Харківській ОДА, паралельно з Русланом Тихонченком, коли той обіймав посаду заступника голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера. Руслан Тихонченко напряму повʼязаний з хабарником-втікачем Андрієм Одарченком, адже виконував обовʼязки ректора ДБТУ з червня 2021 року до травня 2022 року, і саме нардеп пролобіював його кандидатуру на цю посаду. Адже через те, що законодавство забороняє суміщати посаду народного депутата і будь-яку іншу, йому потрібна була надійна людина, руками якої він міг управляти університетом. Тихонченко, ймовірно, був одним з тих, хто "на місці" займався корупційними схемами, повʼязаними з ДБТУ, та без зайвих запитань виконував задачі Андрія Одарченка.

Окрім того, джерела у ДБТУ наголошують, що нинішній виконувач обовʼязків ректора вишу Андрій Кудряшов, який змінив на посаді в.о. ректора Тихонченка, також продовжує підтримувати тісний звʼязок з хабарником-втікачем Одарченком. Та навіть може продовжувати виконувати його корупційні доручення на місці, розкрадаючи та фактично знищуючи університет. Черговим підтвердженням того, що Кудряшов це людина Одарченка, є те, що він був одним з тих людей, хто вносив заставу за хабарника-втікача. Відповідно до декларації, Кудряшов вніс 399 тис. грн, з призначених 15 млн грн.

"Білі плями" в декларації Грицькова

Запитання до Євгенія Грицькова, як до кандидата на посаду в.о. ректора ДБТУ, виникають не лише через його проросійські настрої та звʼязки з хабарником-втікачем. А й через можливі корупційні схеми. Так, аналіз щорічної декларації Євгенія Грицькова за 2024 рік демонструє низку сумнівних моментів. На перший погляд, фінансова картина чиновника такого рівня неочікувано скромна: у декларації повністю відсутні будь-які готівкові чи банківські заощадження, а також автомобілі чи цінні речі. Виникає враження, ніби кандидат живе й утримує всю свою родину виключно на дохід приблизно 26 тис. грн на місяць.

Проте, варто придивитися, і ця зовнішня скромність перетворюється на мозаїку невідповідностей. Будинок, у якому проживає родина, офіційно "наданий у безоплатне користування". При цьому, інтригу декларації додає грузинський слід: дружина кандидата володіє 500 акціями компанії SILOS INVEST JSC з Кутаїсі, яка зареєстрована у 2024 році і співзасновниками якої є і громадяни України.

Як, за які кошти й навіщо родина інвестувала у маловідому іноземну фірму - питання відкрите. Ще цікавіше, чому жодних дивідендів чи доходів від цього пакету акцій у декларації не відображено. Окрім того, у відкритих джерелах відсутня інформація про діяльність компанії. Така недостатня прозорість може сигналізувати про більші ризики, ніж здається на перший погляд. А у контексті кандидатури на посаду ректора така "неясність" є вагомим аргументом для вимоги додаткового роз’яснення.

При цьому, в останній декларації Грицькова вказано, що його дружина отримала позику обсягом 1 540 000 грн від Марини Зубаревої, що, за неймовірним "збігом", може бути родичкою одного зі співзасновників грузинської компанії SILOS INVEST JSC – Дмитра Зубарева.

Отже, чи справді банківські рахунки Євгенія Грицькова порожні та що криється за закордонними акціями дружини? У випадку з людиною, яка претендує очолити університет і керувати мільйонними бюджетами, ці питання можуть бути тривожними сигналами. Та й прихильність до "руського міра" не додає оптимізму.

Адже ректор Державного біотехнологічного університету – це не лише академічна, а насамперед менеджерська посада, що вимагає абсолютної фінансової прозорості. Якщо у фінансових звітах чиновника настільки багато "білих плям" і "зниклих" активів, чи зможе він гарантувати прозорість університетських фінансів після корупційного скандалу, залишеного харабником-втікачем Андрієм Одарченком? Адже там, де починаються невідповідності, закінчується довіра.

Тож, чи можна назвати Грицькова вдалим кандидатом на посаду ректора одного з найбільших вишів Харківщини? Зважаючи на прогалини в його біографії та проросійські настрої, чи не помилився МОН з кандидатом на посаду?

Нагадаємо: Справа Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про викриття народного депутата Андрія Одарченка, який, за версією слідства, намагався підкупити біткоїнами тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними детективів, депутат пропонував 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів із Фонду ліквідації наслідків агресії рф для ремонту очолюваного Одарченком Державного біотехнологічного університету.

Уже наступного дня, 22 листопада 2023 року, Вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, визначивши заставу у 15 млн грн. Сам нардеп усі звинувачення відкинув.

23 листопада 2023 року "Слуга народу" виключила нардепа Одарченка з фракції. Уже наступного дня, 24 листопада 2023 року, Одарченко вийшов з-під варти – за нього внесли заставу обсягом 15 млн грн, повідомили у Центрі протидії корупції.

Минув майже рік. 18 вересня 2024 року прокурорка САП під час судового засідання заявила, що депутат, ймовірно, перебуває за кордоном, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Того ж дня він не з’явився на засідання ВАКС і був відсутній у Верховній Раді. Через це САП ініціювала стягнення застави та оголошення його в розшук.

За даними прокуратури, Одарченко міг виїхати через Закарпатську область, де, за словами сторони обвинувачення, мав близькі відносини з колишнім головою ОДА Віктором Микитою. Сам Микита заперечив будь-яку причетність до можливого виїзду нардепа. Згодом у САП повідомили, що Андрій Одарченко втік до Румунії і звернувся навіть до державних органів з заявою про отримання притулку в цій державі.

19 вересня 2024 року суддя ВАКС задовольнив клопотання обвинувачення й оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук. Після цього суд вирішив слухати справу заочно. 23 вересня 2024 року ВАКС заочно заарештував депутата і стягнув у дохід держави 15 млн грн застави, внесеної за нього раніше.

Після втечі нардепа за кордон у вересні 2024-го ДБТУ не засудив ректора. У листопаді на сайті та на сторінці вишу у Facebook розмістили привітання Одарченка з днем народження, йому побажали "процвітання, прихильності долі, удачі, приголомшливих можливостей, досягнень та перемог". Пізніше пост все ж видалили.