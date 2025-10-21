Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями

Скандального взяточника-беглеца, народного депутата Андрея Одарченко, планируют уволить с должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета, сообщает УНН.

О намерении уволить Андрея Одарченко, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к восьми годам заключения за предложение взятки, сообщил исполняющий обязанности ректора ГБТУ Андрей Кудряшов в эфире радио "Накипело". Кудряшов отметил, что они будут решать, как действовать дальше, собираться и голосовать за нового председателя ученого совета, поскольку есть много технических вопросов юридического характера, которые нужно обсуждать.

При этом, еще год назад министр образования Оксен Лисовый анонсировал лишение Одарченко должности ректора ГБТУ, как только будет получен "весь пакет юридических решений". Отметим, этот "пакет" вступил в силу 10 октября 2025 года, когда Апелляционная палата ВАКС оставила приговор нардепу в силе.

Кандидат на замену: кто будет руководить ГБТУ?

По словам источников УНН, близких к Министерству образования и науки, одним из ключевых претендентов на должность ректора ГБТУ является Евгений Грицков. Который совмещает работу в органах местного самоуправления Харьковского областного совета и должность проректора в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.

Учитывая то, что его предшественник, Андрей Одарченко, был осужден за коррупцию, фигура нового руководителя, который будет управлять миллионными государственными средствами университета, должна быть максимально чистой и не связанной со взяточником-беглецом Одарченко. Так ли это на самом деле?

Как Евгений Грицков связан с "Харьковской весной"

Однако Евгения Грицкова вряд ли можно таким назвать. Ведь в политических харьковских кругах он зарекомендовал себя как фанат "Харьковской весны" с пророссийскими настроениями. Который в 2014 году активно поддерживал русификацию Харьковщины.

Кроме того, в 2015 году Евгений Грицков баллотировался в Харьковский областной совет от политической партии "Оппозиционный блок", тогда он проиграл выборы.

Но это не остановило Грицкова, позже, в 2018 году, он засветился на совместном фото с экс-нардепом Михаилом Добкиным, который вместе с другими людьми из Украины держал красный флаг. После этого Грицкова даже вызвали в СБУ для проведения профилактической беседы, относительно его пророссийских настроений.

А в 2020 году, когда Грицкова назначили председателем Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА, Нацкорпус провел акцию с требованием отменить назначение. Мол, пророссийский Евгений Грицков не имеет никакого отношения к национально-патриотическому воспитанию. Впоследствии Грицкова таки уволили с должности. Что сигнализирует о том, что обвинения в его пророссийских взглядах не являются пустыми.

Как Грицков связан с Одарченко?

Нельзя обойти и тот факт, что Евгений Грицков может быть прямо связан со взяточником-беглецом Одарченко. Который, по информации источников в ГБТУ, продолжает руководить вузом из-за границы. Ведь Евгений Грицков работал в Харьковской ОГА, параллельно с Русланом Тихонченко, когда тот занимал должность заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. Руслан Тихонченко напрямую связан со взяточником-беглецом Андреем Одарченко, ведь исполнял обязанности ректора ГБТУ с июня 2021 года по май 2022 года, и именно нардеп пролоббировал его кандидатуру на эту должность. Ведь из-за того, что законодательство запрещает совмещать должность народного депутата и любую другую, ему нужен был надежный человек, руками которого он мог управлять университетом. Тихонченко, вероятно, был одним из тех, кто "на месте" занимался коррупционными схемами, связанными с ГБТУ, и без лишних вопросов выполнял задачи Андрея Одарченко.

Кроме того, источники в ГБТУ отмечают, что нынешний исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Кудряшов, который сменил на посту и.о. ректора Тихонченко, также продолжает поддерживать тесную связь со взяточником-беглецом Одарченко. И даже может продолжать выполнять его коррупционные поручения на месте, разворовывая и фактически уничтожая университет. Очередным подтверждением того, что Кудряшов это человек Одарченко, является то, что он был одним из тех людей, кто вносил залог за взяточника-беглеца. Согласно декларации, Кудряшов внес 399 тыс. грн, из назначенных 15 млн грн.

"Белые пятна" в декларации Грицкова

Вопросы к Евгению Грицкову, как к кандидату на должность и.о. ректора ГБТУ, возникают не только из-за его пророссийских настроений и связей со взяточником-беглецом. Но и из-за возможных коррупционных схем. Так, анализ ежегодной декларации Евгения Грицкова за 2024 год демонстрирует ряд сомнительных моментов. На первый взгляд, финансовая картина чиновника такого уровня неожиданно скромна: в декларации полностью отсутствуют какие-либо наличные или банковские сбережения, а также автомобили или ценные вещи. Возникает впечатление, будто кандидат живет и содержит всю свою семью исключительно на доход примерно 26 тыс. грн в месяц.

Однако, стоит присмотреться, и эта внешняя скромность превращается в мозаику несоответствий. Дом, в котором проживает семья, официально "предоставлен в безвозмездное пользование". При этом, интригу декларации добавляет грузинский след: жена кандидата владеет 500 акциями компании SILOS INVEST JSC из Кутаиси, которая зарегистрирована в 2024 году и соучредителями которой являются и граждане Украины.

Как, за какие средства и зачем семья инвестировала в малоизвестную иностранную фирму - вопрос открытый. Еще интереснее, почему никаких дивидендов или доходов от этого пакета акций в декларации не отражено. Кроме того, в открытых источниках отсутствует информация о деятельности компании. Такая недостаточная прозрачность может сигнализировать о больших рисках, чем кажется на первый взгляд. А в контексте кандидатуры на должность ректора такая "неясность" является весомым аргументом для требования дополнительного разъяснения.

При этом, в последней декларации Грицкова указано, что его жена получила заем в размере 1 540 000 грн от Марины Зубаревой, что, по невероятному "совпадению", может быть родственницей одного из соучредителей грузинской компании SILOS INVEST JSC – Дмитрия Зубарева.

Итак, действительно ли банковские счета Евгения Грицкова пусты и что скрывается за зарубежными акциями жены? В случае с человеком, который претендует возглавить университет и управлять миллионными бюджетами, эти вопросы могут быть тревожными сигналами. Да и приверженность к "русскому миру" не добавляет оптимизма.

Ведь ректор Государственного биотехнологического университета – это не только академическая, а прежде всего менеджерская должность, требующая абсолютной финансовой прозрачности. Если в финансовых отчетах чиновника настолько много "белых пятен" и "исчезнувших" активов, сможет ли он гарантировать прозрачность университетских финансов после коррупционного скандала, оставленного взяточником-беглецом Андреем Одарченко? Ведь там, где начинаются несоответствия, заканчивается доверие.

Так можно ли назвать Грицкова удачным кандидатом на должность ректора одного из крупнейших вузов Харьковщины? Учитывая пробелы в его биографии и пророссийские настроения, не ошиблось ли МОН с кандидатом на должность?

Напомним: Дело Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении народного депутата Андрея Одарченко, который, по версии следствия, пытался подкупить биткоинами тогдашнего главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. По данным детективов, депутат предлагал 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии рф для ремонта возглавляемого Одарченко Государственного биотехнологического университета.

Уже на следующий день, 22 ноября 2023 года, Высший антикоррупционный суд арестовал Одарченко, определив залог в 15 млн грн. Сам нардеп все обвинения отверг.

23 ноября 2023 года "Слуга народа" исключила нардепа Одарченко из фракции. Уже на следующий день, 24 ноября 2023 года, Одарченко вышел из-под стражи – за него внесли залог в размере 15 млн грн, сообщили в Центре противодействия коррупции.

Прошел почти год. 18 сентября 2024 года прокурор САП во время судебного заседания заявила, что депутат, вероятно, находится за границей, хотя официального подтверждения этому нет. В тот же день он не явился на заседание ВАКС и отсутствовал в Верховной Раде. Из-за этого САП инициировала взыскание залога и объявление его в розыск.

По данным прокуратуры, Одарченко мог выехать через Закарпатскую область, где, по словам стороны обвинения, имел близкие отношения с бывшим главой ОГА Виктором Микитой. Сам Микита отрицал какую-либо причастность к возможному выезду нардепа. Впоследствии в САП сообщили, что Андрей Одарченко сбежал в Румынию и обратился даже в государственные органы с заявлением о получении убежища в этом государстве.

19 сентября 2024 года судья ВАКС удовлетворил ходатайство обвинения и объявил Одарченко в государственный и международный розыск. После этого суд решил слушать дело заочно. 23 сентября 2024 года ВАКС заочно арестовал депутата и взыскал в доход государства 15 млн грн залога, внесенного за него ранее.

После бегства нардепа за границу в сентябре 2024-го ГБТУ не осудил ректора. В ноябре на сайте и на странице вуза в Facebook разместили поздравление Одарченко с днем рождения, ему пожелали "процветания, благосклонности судьбы, удачи, потрясающих возможностей, достижений и побед". Позже пост все же удалили.