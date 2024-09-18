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Нардеп Одарченко, можливо, перебуває за кордоном - прокурор САП

Нардеп Одарченко, можливо, перебуває за кордоном - прокурор САП

Київ • УНН

 • 12609 перегляди

Прокурор САП заявила, що нардеп Андрій Одарченко, підозрюваний у підкупі посадовця, можливо покинув Україну через Закарпаття. ВАКС ініціював привід Одарченка та розгляне клопотання про його міжнародний розшук.

Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, можливо, виїхав з України через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою. Про це заявила прокурор САП під час судового засідання ВАКС, передає УНН.

Деталі

Є оперативна інформація, що наразі він (Одарченко - ред.) перебуває за кордоном

- сказав прокурор.

Вона зазначила, що раніше Одарченко здав свої закордонні паспорти.

Я в клопотаннях про продовження обов’язків посилалася кожен раз про те, що він, як народний депутат, міг налагодити контакти за час тривалого перебування в Закарпатській області, коли він на заклики Стефанчука залишатися в Києві, туди поїхав і він розказував наскільки він у близьких відносинах із Микитою (тодішнім головою Закарпатської ОДА - ред.). В нас є підстави вважати, що в Закарпатській області він міг налагодити контакти, які надали йому надали допомогу у виїзді

 - сказала прокурор.

Адвокати у суді заявили, що їм невідомо, де їхній підзахисний і останні два дні вони з ним не спілкувались. ВАКС ініціював привід Одарченка і розгляне завтра клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук щодо нардепа.

Нагадаємо

В листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Андрію Одарченку у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції.

У зв'язку з цим Вищий антикорупційний суд арештував народного депутата Андрія Одарченка з можливістю внесення застави обсягом 15 млн грн.

Згодом за Одарченка внесено заставу в розмірі 15 млн грн.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП

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