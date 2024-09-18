Нардеп Одарченко, можливо, перебуває за кордоном - прокурор САП

Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у підкупі високопосадовця Державного агентства з реконструкції, можливо, виїхав з України через Закарпатську область, адже мав тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОВА Віктором Микитою. Про це заявила прокурор САП під час судового засідання ВАКС, передає УНН.

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Вона зазначила, що раніше Одарченко здав свої закордонні паспорти.

Я в клопотаннях про продовження обов’язків посилалася кожен раз про те, що він, як народний депутат, міг налагодити контакти за час тривалого перебування в Закарпатській області, коли він на заклики Стефанчука залишатися в Києві, туди поїхав і він розказував наскільки він у близьких відносинах із Микитою (тодішнім головою Закарпатської ОДА - ред.). В нас є підстави вважати, що в Закарпатській області він міг налагодити контакти, які надали йому надали допомогу у виїзді