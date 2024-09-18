Народный депутат Андрей Одарченко, которого подозревают в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции, возможно, выехал из Украины через Закарпатскую область, ведь имел тесные отношения с экс-руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой. Об этом заявила прокурор САП во время судебного заседания ВАКС, передает УНН.

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Она отметила, что ранее Одарченко сдал свои загранпаспорта.

Я в ходатайствах о продлении обязанностей ссылалась каждый раз о том, что он, как народный депутат, мог наладить контакты за время длительного пребывания в Закарпатской области, когда он на призывы Стефанчука оставаться в Киеве, туда поехал и он рассказывал насколько он в близких отношениях с Никитой (тогдашним председателем Закарпатской ОГА - ред.). У нас есть основания полагать, что в Закарпатской области он мог наладить контакты, которые оказали ему оказали помощь в выезде