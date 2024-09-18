Прокурор САП заявила, что нардеп Андрей Одарченко, подозреваемый в подкупе чиновника, возможно покинул Украину через Закарпатье. ВАКС инициировал привод Одарченко и рассмотрит ходатайство о его международном розыске.
Народный депутат Андрей Одарченко, которого подозревают в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции, возможно, выехал из Украины через Закарпатскую область, ведь имел тесные отношения с экс-руководителем Закарпатской ОГА Виктором Микитой. Об этом заявила прокурор САП во время судебного заседания ВАКС, передает УНН.
Детали
Есть оперативная информация, что сейчас он (Одарченко - ред.) находится за границей
Она отметила, что ранее Одарченко сдал свои загранпаспорта.
Я в ходатайствах о продлении обязанностей ссылалась каждый раз о том, что он, как народный депутат, мог наладить контакты за время длительного пребывания в Закарпатской области, когда он на призывы Стефанчука оставаться в Киеве, туда поехал и он рассказывал насколько он в близких отношениях с Никитой (тогдашним председателем Закарпатской ОГА - ред.). У нас есть основания полагать, что в Закарпатской области он мог наладить контакты, которые оказали ему оказали помощь в выезде
Адвокаты в суде заявили, что им неизвестно, где их подзащитный и последние два дня они с ним не общались. ВАКС инициировал привод Одарченко и рассмотрит завтра ходатайство о взыскании залога и международном розыске в отношении нардепа.
Напомним,
В ноябре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Андрею Одарченко в подкупе чиновника Государственного агентства по реконструкции.
В связи с этим Высший антикоррупционный суд арестовал народного депутата Андрея Одарченко с возможностью внесения залога в объеме 15 млн грн.
Впоследствии за Одарченко внесен залог в размере 15 млн грн.