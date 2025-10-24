Андрій Одарченко
Народний депутат України 9-го скликання
Одарченко – народний депутат України IX скликання, засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За даними слідства, Одарченко намагався отримати фінансування з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на ремонт Державного біотехнологічного університету. Після вироку ВАКС утік за кордон і оголошений у міжнародний розшук. Попри це, досі формально обіймає посаду голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету.