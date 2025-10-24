$41.900.14
17:15 • 382 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8178 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14697 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14719 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29771 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22972 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19021 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27199 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68728 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27280 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Люди

Андрій Одарченко

Народний депутат України 9-го скликання
Одарченко – народний депутат України IX скликання, засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. За даними слідства, Одарченко намагався отримати фінансування з Фонду ліквідації наслідків агресії РФ на ремонт Державного біотехнологічного університету. Після вироку ВАКС утік за кордон і оголошений у міжнародний розшук. Попри це, досі формально обіймає посаду голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету.
Новини по темi
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto

Міністерство освіти і науки планує змінити керівника Державного біотехнологічного університету. Виконуючим обовʼязки ректора ДБТУ планують призначити проректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Євгенія Грицькова, який відомий своїми проросійськими поглядами та зв'язками з колишнім ректором-хабарником Андрієм Одарченком.

Політика • 11:40 • 24205 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України

Борг Державного біотехнологічного університету перед трудовим колективом вишу сягає мільйонів. Як зазначають джерела, борг виник через можливе розкрадання коштів та нецільове використання земель, пов'язане з впливом на університет засудженого нардепа Андрія Одарченка.

Суспільство • 23 жовтня, 10:56 • 75625 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto

Нардеп Андрій Одарченко, засуджений за хабарництво, намагається зберегти контроль над Державним біотехнологічним університетом, просуваючи своїх людей на керівні посади.

Політика • 22 жовтня, 10:57 • 45630 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto

Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” та людина з сумнівною репутацією – Євгеній Грицьков. Після скандального хабарника-втікача Андрія Одарченка, якого засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна, університет ризикує отримати ще одну фігуру на посаді з тінями в біографії та фінансах.

Політика • 21 жовтня, 13:53 • 72754 перегляди
Суд залишив у силі заочний вирок нардепу-втікачу Одарченку

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок нардепу Андрію Одарченку, визнаному винним у наданні неправомірної вигоди. Йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади.

Кримінал та НП • 10 жовтня, 12:08 • 4840 перегляди