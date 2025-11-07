Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова

Міністерство освіти і науки України погодило запровадження в Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора. Посаду створено для Євгенія Грицькова - людини з орбіти народного депутата Андрія Одарченка, засудженого за хабарництво до 8 років позбавлення волі. Запровадження посади відбулося в акурат під завершення строку повноважень чинного виконувача обовʼязків ректора Андрія Кудряшова, пише УНН.

Як стало відомо УНН із власних джерел, днями міністр освіти і науки Оксен Лісовий підписав наказ про створення в ДБТУ посади першого проректора. Це рішення було пролобійовано командою під керівництвом нардепа-хабарника Андрія Одарченка, адже ректор-втікач намагається зберегти свій вплив на університет.

Першим проректором Державного біотехнологічного університету став одіозний Євгеній Грицьков, відомий своєю прихильністю до "руського міра".

Хто такий перший проректор?

Варто зауважити, що раніше в ДБТУ була посада першого проректора. І відповідно до розподілу повноважень на той час вона передбачала фактично повний контроль за діяльністю університету.

Перший проректор мав право видавати розпорядження з усіх питань роботи університету та давати обов’язкові до виконання доручення всім підрозділам. Керував кадровими процедурами (конкурси, призначення/звільнення, розподіл ставок і навантаження), контролював якість роботи всіх працівників і організовував структуру підрозділів. Він координував ключові органи управління, зокрема приймальну комісію, ректорат, визначав правила прийому та формував пропозиції держзамовлення.

А головне, перший проректор, які ректор, мав доступ до фінансових ресурсів. Він контролював освітній процес, його методичне та матеріальне забезпечення. У сфері ресурсів відповідав за платні послуги й спеціальний фонд, контроль виконання кошторисів, придбання обладнання, модернізацію бази, ремонти та ефективне використання площ.

На період відсутності ректора саме перший проректор виконує його обов’язки, що забезпечує безперервність і концентрацію управлінського впливу в одних руках.

Ця посада була ліквідована в ДБТУ, однак зараз її вирішили "воскресити" й очевидно повноваження першого проректора залишаться плюс-мінус такими ж.

Чому призначили Грицькова?

Як розповідав раніше УНН, саме кандидатуру Євгенія Грицькова розглядають на заміну чинному виконувачу обовʼязків ректора Андрію Кудряшову, строк повноважень якого спливає сьогодні, 7 листопада.

Кудряшов є креатурою Андрія Одарченка, і саме через нього нардеп-хабарник зберігав свій вплив на управління Державним біотехнологічним університетом і розподілом його фінансових потоків. Аби перестрахуватись і зберегти свій вплив Одарченко пролобіював створення посади для Грицькова, який також підконтрольний ректору-втікачу.

Тож якщо МОН все ж зверне увагу на корупційні схеми, тіньову оренду університетської землі, завищення цін на тендерах і не продовжить контракт із Кудряшовим, Одарченко збереже свій вплив, бо виконувати обовʼязки ректора буде його перший заступник – Євгеній Грицьков.

Окрім того, існують думки про те, що на цій посаді Грицьков пробуде недовго – щоб набратись досвіду і укріпити свій адміністративний вплив в університеті. Після цього, контракт з Одарченком як ректором МОН офіційно розірве і призначить вибори. За задумом Одарченка, завдяки отриманому впливу і адмінресурсу, перемогу на виборах має здобути Грицьков, що означатиме збереження впливу старої команди нардепа-хабарника і продовження руйнування ДБТУ.