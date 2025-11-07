ukenru
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова

Киев • УНН

 • 1508 просмотра

Министерство образования и науки согласовало должность первого проректора в Государственном биотехнологическом университете для Евгения Грицькова. Это решение пролоббировал осужденный за взяточничество нардеп Андрей Одарченко, чтобы сохранить влияние на вуз.

Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова

Министерство образования и науки Украины согласовало введение в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора. Должность создана для Евгения Грицкова - человека из орбиты народного депутата Андрея Одарченко, осужденного за взяточничество к 8 годам лишения свободы. Введение должности произошло как раз под завершение срока полномочий действующего исполняющего обязанности ректора Андрея Кудряшова, пишет УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, на днях министр образования и науки Оксен Лесной подписал приказ о создании в ГБТУ должности первого проректора. Это решение было пролоббировано командой под руководством нардепа-взяточника Андрея Одарченко, ведь беглый ректор пытается сохранить свое влияние на университет.

Первым проректором Государственного биотехнологического университета стал одиозный Евгений Грицков, известный своей приверженностью "русскому миру".

Кто такой первый проректор?

Стоит отметить, что ранее в ГБТУ была должность первого проректора. И в соответствии с распределением полномочий на то время она предусматривала фактически полный контроль за деятельностью университета.

Первый проректор имел право издавать распоряжения по всем вопросам работы университета и давать обязательные к исполнению поручения всем подразделениям. Руководил кадровыми процедурами (конкурсы, назначения/увольнения, распределение ставок и нагрузки), контролировал качество работы всех сотрудников и организовывал структуру подразделений. Он координировал ключевые органы управления, в частности приемную комиссию, ректорат, определял правила приема и формировал предложения госзаказа.

А главное, первый проректор, как и ректор, имел доступ к финансовым ресурсам. Он контролировал образовательный процесс, его методическое и материальное обеспечение. В сфере ресурсов отвечал за платные услуги и специальный фонд, контроль выполнения смет, приобретение оборудования, модернизацию базы, ремонты и эффективное использование площадей.

На период отсутствия ректора именно первый проректор исполняет его обязанности, что обеспечивает непрерывность и концентрацию управленческого влияния в одних руках.

Эта должность была ликвидирована в ГБТУ, однако сейчас ее решили "воскресить" и, очевидно, полномочия первого проректора останутся плюс-минус такими же.

Почему назначили Грицкова?

Как рассказывал ранее УНН, именно кандидатуру Евгения Грицкова рассматривают на замену действующему исполняющему обязанности ректора Андрею Кудряшову, срок полномочий которого истекает сегодня, 7 ноября.

Кудряшов является креатурой Андрея Одарченко, и именно через него нардеп-взяточник сохранял свое влияние на управление Государственным биотехнологическим университетом и распределением его финансовых потоков. Чтобы перестраховаться и сохранить свое влияние, Одарченко пролоббировал создание должности для Грицкова, который также подконтролен беглому ректору.

Поэтому если МОН все же обратит внимание на коррупционные схемы, теневую аренду университетской земли, завышение цен на тендерах и не продлит контракт с Кудряшовым, Одарченко сохранит свое влияние, потому что исполнять обязанности ректора будет его первый заместитель – Евгений Грицков.

Кроме того, существуют мнения о том, что на этой должности Грицков пробудет недолго – чтобы набраться опыта и укрепить свое административное влияние в университете. После этого, контракт с Одарченко как ректором МОН официально разорвет и назначит выборы. По замыслу Одарченко, благодаря полученному влиянию и админресурсу, победу на выборах должен одержать Грицков, что будет означать сохранение влияния старой команды нардепа-взяточника и продолжение разрушения ГБТУ.

Лилия Подоляк

ПолитикапубликацииОбразование
Государственный биотехнологический университет
Андрей Кудряшов
Евгений Грицков
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины