Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1

Під прикриттям освітньої реформи та воєнного стану у Державному біотехнологічному університеті була запущена масштабна корупційна схема. Її архітектором став народний депутат-хабарник Андрій Одарченко, який попри обвинувальний вирок суду досі є ректором університету. Через підконтрольних осіб та фіктивні фірми він, ймовірно, виводив з університету мільйони гривень бюджетних коштів. Детальніше в першій частині розслідування УНН.

Державний біотехнологічний університет був створений у 2021 році за ініціативою народного депутата – втікача Андрія Одарченка, якого суд визнав винним у хабарництві. Тоді під приводом оптимізації мережі вітчизняних закладів вищої освіти обʼєднали Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківську державну зооветеринарну академію та Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Шляхом фальсифікацій та використання адмінресурсу, всупереч українському законодавству, ректором ДБТУ був обраний нардеп Андрій Одарченко. Закон забороняє депутатам суміщати посади. Для того, аби уникнути питань від Нацагентства з питань запобігання корупції, Міністерство освіти та науки тимчасово призупинило контракт з Одарченком, але не розірвало, хоча, за законом, мало б.

Навіть після обвинувального вироку суду, який набув законної сили і яким нардепа засуджено до 8 років позбавлення волі, Одарченко продовжує бути ректором і впливати на управлінські процеси у виші.

Евакуація коштів до Закарпаття

З моменту створення університету ним керують в.о. ректора, а кандидатів цю посаду добирав і лобіював саме Одарченко. Спочатку це був Руслан Тихонченко, а надалі Андрій Кудряшов - обоє повністю підконтрольні Одарченку та стали безпосередніми реалізаторами його схем.

У самому ДБТУ про корупцію нардепа-хабарника і його команди вже ходять легенди. Наближені до керівництва університету люди розповідають, що нардеп і його в.о. ректора намагаються заробити на всьому.

Зокрема, Державний біотехнологічний університет - єдиний з харківських вишів, який після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був евакуйований до Закарпаття. Для цього в його розпорядження були передані приміщення закладів освіти в Ужгороді та Мукачеві. Водночас основна частина персоналу ДБТУ до Закарпаття переведена не була. Переїхало всього близько 40-50 працівників – це в більшості співробітники адміністрації, які перебувають у відрядженні в Закарпатській області. Студенти також не переїхали, адже навчання відбувалося дистанційно.

Попри те, що у 2022 році освітні послуги надавалися віддалено, а персонал і студенти закладу були фактично розкидані по всій Україні та за її межами, Руслан Тихонченко, який на той час виконував обовʼязки ректора ДБТУ, очевидно, за вказівкою Андрія Одарченка, скерував значну кількість коштів загального та спеціального фонду вишу на формування так званого "евакуаційного фонду". На кінець 2022 року сума становила близько 70 млн грн.

Створення підконтрольних ТОВок

Пізніше, у березні 2023 року, коли в.о. ректора був уже Андрій Кудряшов, Державний біотехнологічний університет, відповідно до даних в системі Prozorro, уклав угоду на створення вебсайту навчального закладу вартістю 600 000 гривень з ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН".

Керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром цього підприємства, за даними аналітичної платформи Опендатабот, на той час був Степанець Сергій Вікторович.

Степанець, за даними аналітичної платформи YouСontrol, також є керівником, а у деяких випадках засновником ще низки підприємств, зокрема, ТОВ "КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН", ТОВ "ІНСТИТУТ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ", ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КІБЕРПОРТ" та інших фірм.

Привертає увагу ще одне ТОВ "Біотехнологічний університет", назва якої співзвучна з назвою вишу. Директором цієї компанії є Катерина Сподар, яка, за даними ЗМІ, є співавторкою наукових робіт разом з Андрієм Одарченком. Крім того, вона працювала на кафедрі разом з братом та батьком Одарченка.

Варто зауважити, що Сергій Степанець раніше був співробітником Харківського національного технічного університету сільського господарства, який увійшов до складу ДБТУ. Тож на момент укладання договору Степанець був співробітником Державного біотехнологічного університету.

Як уже згадувалось, він же був засновником ТОВ "Інститут лікувальної та ветеринарної медицини". Директором цієї фірми вказана Леся Бусол, яка також вказана як викладачка Державного біотехнологічного університету.

Тому можна сміливо припустити, що Одарченко разом із Кудряшовим вже тоді працювали над створенням розгалуженої мережі підконтрольних компаній з метою виведення державних коштів.

Варто зауважити, що після викривальних публікацій у ЗМІ у 2024 році ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН" змінило назву на ТОВ "ЛОГІСТИЧНИЙ КЛУБ 2025", а керівником компанії після ребрендингу став студент Навчально-наукового інституту "КІБЕРПОРТ" ДБТУ Михайло Кіщенко.

Тоді ж було перейменовано й "ІНСТИТУТ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ". Після ребрендингу - ТОВ "СХІДНИЙ ХАБ", під керівництвом вже згаданого Михайла Кіщенка.

Що не так з угодою про створення сайту ДБТУ

Отже, укладання договору на 600 тис. грн з організацією, яка належить пов’язаній особі, що знаходиться у трудових правовідносинах з покупцем (у нашому випадку з ДБТУ), здійснено всупереч вимогам Закону України "Про публічні закупівлі" та створює відповідні корупційні ризики, а також є очевидним нецільовим використанням бюджетних коштів.

Привертає увагу й вартість договору, яка очевидно є значно завищеною від середнього рівня ринкових цін на подібні послуги. Зокрема, викликає сумнів виділення 120 тис. грн на підготовку лише технічного завдання. При тому, що вартість повного спектра послуг зі створення сайтів для вишів в середньому на той час становила 40-60 тис. грн.

Не виключено, що команда Одарченка таким чином виводила бюджетні кошти з університету на підконтрольні компанії, поки увага всіх була зосереджена на війні.

І це не єдиний випадок, повʼязаний із завищенням сум під час тендерних закупівель. Показовою, наприклад, була історія зі спробою команди Одарченка заробити на ремонті відрізка дороги між корпусами ДБТУ, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. У серпні 2023 року був оголошений тендер на ремонт 300 метрів дорожнього покриття за понад 7 млн грн. Однак після скандалу у ЗМІ цей тендер був скасований.

Окрім того, співрозмовники УНН у ДБТУ розповідають, що керівництво також проводило заміну вікон за завищеними цінами та систематично списувало паливно-мастильні матеріали за прямою вказівкою Андрія Кудряшова. Тільки у 2023 році, за даними співрозмовників, з бюджету було виведено близько 200 тис. грн на схемі з паливом і близько 10 млн грн на заміні вікон.

Тож історія створення та діяльності Державного біотехнологічного університету - це показовий приклад того, як благородна ідея оптимізації освітньої мережі перетворилася на інструмент для особистого збагачення нардепа-хабарника та його людей. Під прикриттям освітньої реформи та воєнного стану команда Андрія Одарченка побудувала розгалужену систему підконтрольних структур, через які, ймовірно, виводилися десятки мільйонів гривень бюджетних коштів.

Фіктивні тендери, фірми-"клони", завищені ціни на ремонтні роботи та послуги, переведення коштів у "евакуаційний фонд" - усе це вказує на системність та продуманість схем, які діяли під прикриттям державного університету. Попри вирок суду, яким Одарченка визнано винним у хабарництві, він продовжує впливати на управління ДБТУ через підконтрольних осіб і ухиляється від правосуддя, перебуваючи за кордоном.

Розслідування показує, що йдеться не лише про окремі факти зловживань, а про цілісну корупційну модель, у якій освітній заклад став приватним бізнес-проєктом одного депутата.

Продовження розслідування незабаром читайте у другій частині матеріалу.

