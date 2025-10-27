Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
12:53 • 11159 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 13379 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 20266 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41 • 32438 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 36472 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 35282 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 33495 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27610 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 59097 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 55099 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.8м/с
61%
740мм
Популярнi новини
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС27 жовтня, 03:48 • 45924 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo27 жовтня, 04:17 • 54837 перегляди
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 28031 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 31690 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23489 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 1276 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 11157 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 86913 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 107975 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 124683 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Гаррі, герцог Сассекський
Олена Сосєдка
Меган Маркл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Бельгія
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 6948 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 12139 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 23786 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 51950 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 74058 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Дипломатка

Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

Під прикриттям оптимізації в ДБТУ реалізовувались схеми нардепа-хабарника Андрія Одарченка. Ділки заробляли на всьому - від створення сайту вишу до списання палива. Деталі - в розслідуванні УНН.

Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1

Під прикриттям освітньої реформи та воєнного стану у Державному біотехнологічному університеті була запущена масштабна корупційна схема. Її архітектором став народний депутат-хабарник Андрій Одарченко, який попри обвинувальний вирок суду досі є ректором університету. Через підконтрольних осіб та фіктивні фірми він, ймовірно, виводив з університету мільйони гривень бюджетних коштів. Детальніше в першій частині розслідування УНН.

Державний біотехнологічний університет був створений у 2021 році за ініціативою народного депутата – втікача Андрія Одарченка, якого суд визнав винним у хабарництві. Тоді під приводом оптимізації мережі вітчизняних закладів вищої освіти обʼєднали Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківську державну зооветеринарну академію та Харківський державний університет харчування та торгівлі.

Шляхом фальсифікацій та використання адмінресурсу, всупереч українському законодавству, ректором ДБТУ був обраний нардеп Андрій Одарченко. Закон забороняє депутатам суміщати посади. Для того, аби уникнути питань від Нацагентства з питань запобігання корупції, Міністерство освіти та науки тимчасово призупинило контракт з Одарченком, але не розірвало, хоча, за законом, мало б.

Навіть після обвинувального вироку суду, який набув законної сили і яким нардепа засуджено до 8 років позбавлення волі, Одарченко продовжує бути ректором і впливати на управлінські процеси у виші. 

Евакуація коштів до Закарпаття 

З моменту створення університету ним керують в.о. ректора, а кандидатів цю посаду добирав і лобіював саме Одарченко. Спочатку це був Руслан Тихонченко, а надалі Андрій Кудряшов - обоє повністю підконтрольні Одарченку та стали безпосередніми реалізаторами його схем.

У самому ДБТУ про корупцію нардепа-хабарника і його команди вже ходять легенди. Наближені до керівництва університету люди розповідають, що нардеп і його в.о. ректора намагаються заробити на всьому.

Зокрема, Державний біотехнологічний університет - єдиний з харківських вишів, який після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну був евакуйований до Закарпаття. Для цього в його розпорядження були передані приміщення закладів освіти в Ужгороді та Мукачеві. Водночас основна частина персоналу ДБТУ до Закарпаття переведена не була. Переїхало всього близько 40-50 працівників – це в більшості співробітники адміністрації, які перебувають у відрядженні в Закарпатській області. Студенти також не переїхали, адже навчання відбувалося дистанційно.

Попри те, що у 2022 році освітні послуги надавалися віддалено, а персонал і студенти закладу були фактично розкидані по всій Україні та за її межами, Руслан Тихонченко, який на той час виконував обовʼязки ректора ДБТУ, очевидно, за вказівкою Андрія Одарченка, скерував значну кількість коштів загального та спеціального фонду вишу на формування так званого "евакуаційного фонду". На кінець 2022 року сума становила близько 70 млн грн.

Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23.10.25, 13:56 • 84037 переглядiв

Створення підконтрольних ТОВок

Пізніше, у березні 2023 року, коли в.о. ректора був уже Андрій Кудряшов, Державний біотехнологічний університет, відповідно до даних в системі Prozorro, уклав угоду на створення вебсайту навчального закладу вартістю 600 000 гривень з ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН". 

Керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром цього підприємства, за даними аналітичної платформи Опендатабот, на той час був Степанець Сергій Вікторович.

Степанець, за даними аналітичної платформи YouСontrol, також є керівником, а у деяких випадках засновником ще низки підприємств, зокрема, ТОВ "КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН", ТОВ "ІНСТИТУТ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ", ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КІБЕРПОРТ" та інших фірм. 

Привертає увагу ще одне ТОВ "Біотехнологічний університет", назва якої співзвучна з назвою вишу. Директором цієї компанії є Катерина Сподар, яка, за даними ЗМІ, є співавторкою наукових робіт разом з Андрієм Одарченком. Крім того, вона працювала на кафедрі разом з братом та батьком Одарченка. 

Варто зауважити, що Сергій Степанець раніше був співробітником Харківського національного технічного університету сільського господарства, який увійшов до складу ДБТУ. Тож на момент укладання договору Степанець був співробітником Державного біотехнологічного університету. 

Як уже згадувалось, він же був засновником ТОВ "Інститут лікувальної та ветеринарної медицини". Директором цієї фірми  вказана Леся Бусол, яка також вказана як викладачка Державного біотехнологічного університету. 

Тому можна сміливо припустити, що Одарченко разом із Кудряшовим вже тоді працювали над створенням розгалуженої мережі підконтрольних компаній з метою виведення державних коштів.

Варто зауважити, що після викривальних публікацій у ЗМІ у 2024 році ТОВ "ІНСТИТУТ КІБЕРСПЕКТР СОЛЮШЕН" змінило назву на ТОВ "ЛОГІСТИЧНИЙ КЛУБ 2025", а керівником компанії після ребрендингу став студент Навчально-наукового інституту "КІБЕРПОРТ" ДБТУ Михайло Кіщенко.

Тоді ж було перейменовано й "ІНСТИТУТ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ". Після ребрендингу - ТОВ "СХІДНИЙ ХАБ", під керівництвом вже згаданого Михайла Кіщенка.

Що не так з угодою про створення сайту ДБТУ

Отже, укладання договору на 600 тис. грн з організацією, яка належить пов’язаній особі, що знаходиться у трудових правовідносинах з покупцем (у нашому випадку з ДБТУ), здійснено всупереч вимогам Закону України "Про публічні закупівлі" та створює відповідні корупційні ризики, а також є очевидним нецільовим використанням бюджетних коштів. 

Привертає увагу й вартість договору, яка очевидно є значно завищеною від середнього рівня ринкових цін на подібні послуги. Зокрема, викликає сумнів виділення 120 тис. грн на підготовку лише технічного завдання. При тому, що вартість повного спектра послуг зі створення сайтів для вишів в середньому на той час становила 40-60 тис. грн.

Не виключено, що команда Одарченка таким чином виводила бюджетні кошти з університету на підконтрольні компанії, поки увага всіх була зосереджена на війні.

І це не єдиний випадок, повʼязаний із завищенням сум під час тендерних закупівель. Показовою, наприклад, була історія зі спробою команди Одарченка заробити на ремонті відрізка дороги між корпусами ДБТУ, пошкодженої внаслідок російських обстрілів. У серпні 2023 року був оголошений тендер на ремонт 300 метрів дорожнього покриття за понад 7 млн грн. Однак після скандалу у ЗМІ цей тендер був скасований.

Окрім того, співрозмовники УНН у ДБТУ розповідають, що керівництво також проводило заміну вікон за завищеними цінами та систематично списувало паливно-мастильні матеріали за прямою вказівкою Андрія Кудряшова. Тільки у 2023 році, за даними співрозмовників, з бюджету було виведено близько 200 тис. грн на схемі з паливом і близько 10 млн грн на заміні вікон.

Тож історія створення та діяльності Державного біотехнологічного університету - це показовий приклад того, як благородна ідея оптимізації освітньої мережі перетворилася на інструмент для особистого збагачення нардепа-хабарника та його людей. Під прикриттям освітньої реформи та воєнного стану команда Андрія Одарченка побудувала розгалужену систему підконтрольних структур, через які, ймовірно, виводилися десятки мільйонів гривень бюджетних коштів.

Фіктивні тендери, фірми-"клони", завищені ціни на ремонтні роботи та послуги, переведення коштів у "евакуаційний фонд" - усе це вказує на системність та продуманість схем, які діяли під прикриттям державного університету. Попри вирок суду, яким Одарченка визнано винним у хабарництві, він продовжує впливати на управління ДБТУ через підконтрольних осіб і ухиляється від правосуддя, перебуваючи за кордоном.

Розслідування показує, що йдеться не лише про окремі факти зловживань, а про цілісну корупційну модель, у якій освітній заклад став приватним бізнес-проєктом одного депутата. 

Продовження розслідування незабаром читайте у другій частині матеріалу.

Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету24.10.25, 14:40 • 84733 перегляди

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Руслан Тихонченко
Державний біотехнологічний університет
Державний бюджет
Андрій Кудряшов
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Андрій Одарченко
Міністерство освіти і науки України
Україна
Ужгород
Мукачево