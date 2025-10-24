Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету

Міністерство освіти і науки планує змінити керівника Державного біотехнологічного університету. Виконуючим обовʼязки ректора ДБТУ планують призначити проректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Євгенія Грицькова. Що не так з кандидатурою Грицькова і до чого тут любов до держави-агресорки - розбирався УНН.

Хто зараз керує ДБТУ і чому це проблема

Державний біотехнологічний університет був утворений у 2021 році внаслідок обʼєднання чотирьох провідних харківських аграрних вишів. Ініціатором цього процесу під приводом оптимізації мережі вітчизняних закладів вищої освіти був народний депутат Андрій Одарченко.

Попри законодавчу заборону парламентарям працювати за сумісництвом, Одарченка у підсумку обрали ректором новоствореного ДБТУ. Тоді вибори відбувалися з численними фальсифікаціями, що підтверджували й самі кандидати. Він спробував уникнути проблем з Національним агентством з питань запобігання корупції і контракт з ним було призупинено, проте, де-юре, він залишився чинним ректором.

Для того аби не втрачати контроль над університетом і його фінансовими потоками Одарченко пролобіював призначення на посаду в.о. ректора ДБТУ підконтрольних йому людей. Спочатку це був Руслан Тихонченко, який пропрацював на посаді менше ніж рік і втік до Німеччини.

На його місце Одарченко пролобіював Андрія Кудряшова, який досі виконує обовʼязки ректора ДБТУ і, очевидно, замішаний у схемах виведення бюджетних коштів з ДБТУ з метою власного збагачення.

Хто очолить ДБТУ?

Питання зміни ректора університету було актуальним завжди, адже законодавство прямо забороняє Одарченку працювати ще десь окрім Верховної Ради. Особливо актуальним воно стало після того, як у 2024 році суд визнав Одарченка винним у хабарництві і засудив до 8 років увʼязнення. Вирок набув законної сили у 2025 році, але від правосуддя нардеп наразі переховується в Угорщині, чия влада відома проросійською позицією.

В університетських колах, як і в Міністерстві освіти і науки, чудово розуміють що Андрій Кудряшов – це людина нардепа-хабарника. Адже він, як розповідають працівники ДБТУ, не приховує того, що постійно радиться з Одарченком щодо питань управління університетом. Тому очевидно, для замилення очей вирішили не лише розірвати контракт з хабарником-втікачем, а й з виконуючим обовʼязки ректора.

За даними УНН, наразі Одарченко лобіює в МОН призначення новим виконуючим обовʼязки ректора ДБТУ Євгенія Грицькова, який окрім університетської посади працює також в органах місцевого самоврядування Харківської обласної ради.

До речі, Грицьков тісно знайомий з колишнім в.о. ректора ДБТУ Тихонченком, адже вони разом працювали в Харківській обласній державній адміністрації, коли її очолював Олексій Кучер. Очевидно саме Тихонченко порекомендував нардепу звернути увагу на Грицькова, чиї політичні та ідеологічні погляди збігаються з поглядами Одарченка.

Любов до "руського міра"

Як Одарченко, так і кандидат на посаду в.о. ректора ДБТУ Грицьков відомі своєю прихильністю до "руського міра". Нардеп, наприклад, не підтримав напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну, 23 лютого 2022 року, голосування у Верховній Раді питання запровадження персональних санкцій проти громадян рф, які голосували за визнання самопроголошених "днр/лнр".

Примітно, що Одарченко в перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну називав війну "надзвичайною ситуацією воєнного характеру".

У подальших дописах нардеп-втікач використовував такі слова як "війна", "агресія", "воєнний стан", "обстріли" та "бойові дії", проте вони були знеособленими. Перше уточнення про те, що агресія проти України саме російська зʼявилось на офіційній сторінці Одарченка у Facebook аж у вересні 2022 року.

Загалом, про війну вряди-годи він згадував ще у 2023 році. А вже у 2024 та 2025 роках згадок про обстріли його рідного Харкова чи загалом про війну не було.

Це може бути яскравим підтвердженням поглядів нардепа-хабарника.

До речі, новий кандидат на пост в.о. ректора ДБТУ Євгеній Грицьков має схожу позицію. У Харкові він відомий як прихильник "Харківської весни", коли проросійські активісти намагалися захопити місто у березні 2014 року.

Окрім того, у 2015 році він балотувався до Харківської обласної ради від політичної партії "Опозиційний блок", але програв вибори.

Та це не зупинило Грицькова, пізніше, у 2018 році, він засвітився на спільному фото з екснардепом Михайлом Добкіним, який разом з іншими людьми з України, тримав червоний прапор. Після цього Грицькова навіть викликали в СБУ для проведення профілактичної розмови, щодо його проросійських настроїв.

Одарченко також у приватних розмовах не приховував проросійських настроїв. Зокрема, на аудіозаписах, зроблених у рамках слідства по його справі, він відкрито говорив про те, що Харків потрібно віддати росіянам.

Тож, очевидно, Грицьков може стати "гідним" наступником Одарченка у ДБТУ і продовжити "справу" нардепа-хабарника, під його пильним наглядом.