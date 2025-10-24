Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета

$41.900.14
Министерство образования и науки планирует сменить руководителя Государственного биотехнологического университета. Исполняющим обязанности ректора ГБТУ планируют назначить проректора Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.Н. Бекетова Евгения Грицкова, который известен своими пророссийскими взглядами и связями с бывшим ректором-взяточником Андреем Одарченко.

Кто сейчас руководит ГБТУ и почему это проблема

Государственный биотехнологический университет был образован в 2021 году в результате объединения четырех ведущих харьковских аграрных вузов. Инициатором этого процесса под предлогом оптимизации сети отечественных учреждений высшего образования был народный депутат Андрей Одарченко.

Несмотря на законодательный запрет парламентариям работать по совместительству, Одарченко в итоге избрали ректором новосозданного ГБТУ. Тогда выборы проходили с многочисленными фальсификациями, что подтверждали и сами кандидаты. Он попытался избежать проблем с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции и контракт с ним был приостановлен, однако, де-юре, он остался действующим ректором.

Для того чтобы не терять контроль над университетом и его финансовыми потоками, Одарченко пролоббировал назначение на должность и.о. ректора ГБТУ подконтрольных ему людей. Сначала это был Руслан Тихонченко, который проработал на должности меньше года и сбежал в Германию. 

На его место Одарченко пролоббировал Андрея Кудряшова, который до сих пор исполняет обязанности ректора ГБТУ и, очевидно, замешан в схемах вывода бюджетных средств из ГБТУ с целью собственного обогащения.

Кто возглавит ГБТУ?

Вопрос смены ректора университета был актуальным всегда, ведь законодательство прямо запрещает Одарченко работать еще где-то кроме Верховной Рады. Особенно актуальным он стал после того, как в 2024 году суд признал Одарченко виновным во взяточничестве и приговорил к 8 годам заключения. Приговор вступил в законную силу в 2025 году, но от правосудия нардеп пока скрывается в Венгрии, чья власть известна пророссийской позицией.

В университетских кругах, как и в Министерстве образования и науки, прекрасно понимают, что Андрей Кудряшов – это человек нардепа-взяточника. Ведь он, как рассказывают работники ГБТУ, не скрывает того, что постоянно советуется с Одарченко по вопросам управления университетом. Поэтому очевидно, для замыливания глаз решили не только разорвать контракт со взяточником-беглецом, но и с исполняющим обязанности ректора. 

По данным УНН, сейчас Одарченко лоббирует в МОН назначение новым исполняющим обязанности ректора ГБТУ Евгения Грицкова, который помимо университетской должности работает также в органах местного самоуправления Харьковского областного совета.

Кстати, Грицков тесно знаком с бывшим и.о. ректора ГБТУ Тихонченко, ведь они вместе работали в Харьковской областной государственной администрации, когда ее возглавлял Алексей Кучер. Очевидно, именно Тихонченко порекомендовал нардепу обратить внимание на Грицкова, чьи политические и идеологические взгляды совпадают со взглядами Одарченко.

Любовь к "русскому миру"

Как Одарченко, так и кандидат на должность и.о. ректора ГБТУ Грицков известны своей приверженностью к "русскому миру". Нардеп, например, не поддержал накануне полномасштабного вторжения россии в Украину, 23 февраля 2022 года, голосование в Верховной Раде вопроса введения персональных санкций против граждан рф, которые голосовали за признание самопровозглашенных "днр/лнр".

Примечательно, что Одарченко в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину называл войну "чрезвычайной ситуацией военного характера". 

В последующих сообщениях нардеп-беглец использовал такие слова как "война", "агрессия", "военное положение", "обстрелы" и "боевые действия", однако они были обезличенными. Первое уточнение о том, что агрессия против Украины именно российская появилось на официальной странице Одарченко в Facebook аж в сентябре 2022 года.

В целом, о войне изредка он упоминал еще в 2023 году. А уже в 2024 и 2025 годах упоминаний об обстрелах его родного Харькова или в целом о войне не было.

Это может быть ярким подтверждением взглядов нардепа-взяточника.

Кстати, новый кандидат на пост и.о. ректора ГБТУ Евгений Грицков имеет схожую позицию. В Харькове он известен как сторонник "Харьковской весны", когда пророссийские активисты пытались захватить город в марте 2014 года. 

Кроме того, в 2015 году он баллотировался в Харьковский областной совет от политической партии "Оппозиционный блок", но проиграл выборы. 

Но это не остановило Грицкова, позже, в 2018 году, он засветился на совместном фото с экс-нардепом Михаилом Добкиным, который вместе с другими людьми из Украины, держал красный флаг. После этого Грицкова даже вызывали в СБУ для проведения профилактической беседы, относительно его пророссийских настроений.

Одарченко также в частных разговорах не скрывал пророссийских настроений. В частности, на аудиозаписях, сделанных в рамках следствия по его делу, он открыто говорил о том, что Харьков нужно отдать россиянам.

Так что, очевидно, Грицков может стать "достойным" преемником Одарченко в ГБТУ и продолжить "дело" нардепа-взяточника, под его пристальным наблюдением.

Лилия Подоляк

