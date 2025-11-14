Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюанс

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підписав наказ про звільнення екснардепа Андрія Одарченка, засудженого до 8 років позбавлення волі за хабарництво, з посади ректора Державного біотехнологічного університету. Про це йдеться у відповіді МОН на запит УНН.

Звільнення хабарника

"Стосовно порушених у зверненнях питань в межах компетенції інформуємо, що 26 листопада 2024 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України № 376-к-24 "Про звільнення Одарченка А. М.", яким достроково припинено дію контракту від 31 грудня 2021 року №1-118 та звільнено Одарченка Андрія Миколайовича з посади ректора Державного біотехнологічного університету 26 листопада 2024 року", - йдеться у відповіді МОН.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ще 10 жовтня 2025 року підтвердила вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, відповідно до якого Одарченка засудили до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна та забороною займати керівні посади в державних органах, за спробу дати хабар обсягом $50 000 уже колишньому голові Держагентства відновлення Мустафі Найєму. Так, Одарченко запропонував Найєму хабар в криптовалюті, аби той забезпечив ухвалення Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель ДБТУ. Наразі Одарченко переховується від правосуддя в Угорщині.

Що не так з наказом МОН

Варто зауважити, що УНН вперше звернувся до МОН щодо розірвання контракту з екснардепом-хабарником ще 21 жовтня. Відтоді, аж до 13 листопада у пресслужбі МОН не могли відповісти на запитання щодо звільнення ректора.

Однак у відповіді на запит, отриманій майже через місяць, міністерство повідомило, що контракт був розірваний ще рік тому - 26 листопада 2024 року. Нюанс полягає у тому, що всі накази та інші офіційні документи з електронними цифровими підписами Міністерство освіти та науки має реєструвати у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Однак, за даними УНН, наказ про звільнення Одарченка у ЄДЕБО відсутній.

Імовірно, його там немає, тому що міністр Лісовий підписав документ заднім числом у паперовому вигляді, адже у протилежному випадку на документі відображалась би фактична дата підписання його електронно-цифровим підписом. Тож можемо сміливо припустити, що після суспільного резонансу, повʼязаного з тим, що попри вирок Одарченко продовжує перебувати на посаді ректора, а МОН не виконує вирок суду і не звільняє хабарника, Оксен Лісовий все ж наважився розірвати контракт з екснардепом.

До речі, наказ про продовження повноважень виконувача обовʼязків ректора ДБТУ Андрія Кудряшова містить цифровий підпис і відображається в базі.

Недозвільнений ректор-втікач

Як розповідають джерела УНН з-поміж співробітників Державного біотехнологічного університету, Одарченко бере активну участь в управлінні ДБТУ попри те, що був "звільнений" ще рік тому. Зокрема протягом останнього тижня він регулярно звʼязувався телефоном із Кудряшовим та іншими наближеними до нього посадовцями університету і роздавав їм вказівки.

Цікавим також є той факт, що лише 30 жовтня 2025 року Вчена рада Державного біотехнологічного університету усунула Одарченко з посади голови. Але ж він був "звільнений" ще у 2024 році, як таке можливо?

Ба більше, ще в жовтні цього року в.о. голови Вченої ради ДБТУ Валерій Михайлов переконував УНН у тому, що МОН має розірвати контракт із ректором Одарченком у звʼязку з обвинувальним вироком суду. У розмові він підтвердив, що хабарник Одарченко залишається ректором ДБТУ.

"Моя позиція: якщо є рішення суду, офіційно воно зайде до університету - рішення суду, обов'язково питання буде розглянуто про розірвання з ним цих взаємовідносин. Це те, що я можу сказати, це просто не повинно так бути однозначно, якщо ви хочете мою позицію", - зазначив Михайлов.

Він додав, що не бачив рішення суду, а знає про нього із публікацій у ЗМІ.

"Читав, що щось було, але ж для цього є керівник організації (в.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов – ред.), який повинен стимулювати це питання і говорити про те, що повинно таке питання (розірвання контракту із Одарченком – ред.) розглядатись, що є якесь рішення", - зазначив Михайлов.

Тут виникає запитання: як так, що в університеті навіть команда Одарченка не знає, що з ним був розірваний контракт ще рік тому?

Здається, що у всій цій катавасії зі "звільненням" повинні розібратися слідчі Національної поліції України, адже факти свідчать про можливу підробку документа, що є кримінально караним злочином.

Вибори ректора ДБТУ

Ще одне запитання, яке постає на тлі того, що Одарченко був звільнений ще рік тому, – чому досі не проведені вибори нового ректора? Адже ще у 2024 році Оксен Лісовий обіцяв розірвати контракт з Одарченком і відразу провести вибори нового ректора ДБТУ.

"Рада оборони Харківської області прийняла рішення щодо того, щоб дозволити вибори в харківському регіоні (у вишах - ред.), і всі ті університети, які цього потребують, будуть поступово, поетапно входити у виборчий процес, включно з біотехнологічним університетом", - заявляв тоді Оксен Лісовий.

Тож цікаво, чому за рік ДБТУ так і не увійшов у виборчий процес, якщо, як стверджує МОН, контракт з Одарченком розірвали ще рік тому?

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що у Державному біотехнологічному університеті існує заборгованість із виплати зарплат у понад 20 мільйонів гривень. Така ситуація виникла через корупцію, повʼязану з прихованою орендою землі, фальсифікацією даних про зібраний урожай, завищенням цін під час тендерних закупівель та вимиванням коштів через підконтрольні людям Одарченка компанії. Усе це забезпечує команда управлінців університету, повністю підконтрольна екснардепу хабарнику. Ба більше, у порушення чинного законодавства, вони виписують собі щомісячні премії на десятки тисяч гривень.