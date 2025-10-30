Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету

Народного депутата Андрія Одарченка, засудженого за хабарництво, відсторонили від виконання обов’язків голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Вченої ради 30 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Вчена рада Державного Біотехнологічного Університету усунула від виконання обовʼязків голови – народного депутата, хабарника-втікача Андрія Одарченка, який очолив її чотири роки тому. Таке рішення Вчена рада прийняла у відповідь на заяву нардепа-втікача Одарченка, яку він направив своєму заступнику Валерію Михайлову. Таким чином, до проведення виборів нового голови Вченої ради вишу, обов’язки голови тимчасово виконуватиме Валерій Михайлов.

Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ

Варто зауважити, в Андрія Одарченка досі, попри обвинувальний вирок суду, залишається чинним контракт з Міністерством освіти і науки України. Тобто, нардеп-хабарник все ще обіймає посаду ректора ДБТУ.

Нагадаємо

Раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила, що колегія суддів залишила в силі вирок Андрію Одарченку, яким його визнано винним у спробі дати хабар у розмірі $50 000 у криптовалюті тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму. Одарченка засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати низку посад строком на три роки. Відповідна ухвала оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення – йдеться в повідомленні суду.

Попри це, в ДБТУ заявляють, що офіційного документа про вирок не отримували. Така позиція виглядає щонайменше сумнівною, адже, згідно із законодавством, копія судового рішення мала бути направлена в.о. ректора Андрію Кудряшову для виконання. Після отримання вироку керівництво вишу було зобов’язане не пізніше ніж через три дні ініціювати розірвання контракту із засудженим посадовцем. Невиконання цього обов’язку може свідчити про саботаж судового рішення, що підпадає під ознаки кримінальної відповідальності.

Ба більше, за даними джерел УНН, чинний в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов залишається підконтрольною фігурою хабарника-втікача Андрія Одарченка, через якого останній досі впливає на управління вишем та фінансові потоки навчального закладу.

Як з’ясувала редакція УНН, Кудряшов входив до близького оточення Одарченка ще за часів його керівництва університетом і був серед тих, хто вносив заставу за нардепа після арешту у справі НАБУ – 399 тис. грн з визначених судом 15 млн грн. Це дозволило хабарнику тимчасово вийти з-під варти та пізніше втекти за кордон.

Попри заочний арешт Одарченка і втрату ним будь-яких законних підстав впливати на університет, Кудряшов може продовжувати виконувати його доручення, фактично забезпечуючи дистанційне керування ДБТУ. Як повідомляли джерела УНН, в.о. ректора регулярно виїжджає за кордон, імовірно, для особистих зустрічей з Одарченком, який нині може перебувати в Угорщині.

Журналісти УНН також встановили, що під керівництвом Одарченка та його ставлеників у ДБТУ процвітають схеми із розкрадання державного майна та коштів. Зокрема, йдеться про незаконне привласнення земель університету, здачу їх в оренду "в тіні" та заниження обсягів урожаю з метою виведення прибутків у готівку. За попередніми оцінками, лише на "земельних оборудках" команда Одарченка могла покласти у власні кишені понад 100 млн грн.

Тим часом у Міністерстві освіти і науки, за інформацією УНН, готують рішення про кадрові зміни у керівництві університету, однак остаточного погодження поки немає. Серед претендентів на посаду нового ректора розглядається Євгеній Грицьков – чиновник із сумнівною проросійською репутацією та минулим в "Опозиційному блоці", якого також пов’язують з Одарченком.

Таким чином, попри офіційне відсторонення Андрія Одарченка від виконання обов’язків голови Вченої ради, його тіньовий вплив на університет продовжує визначати ключові кадрові та фінансові процеси в ДБТУ. І нині перед державою, в особі міністра освіти і науки Оксена Лісового, стоїть основна задача – викорінити вплив Одарченка на ДБТУ та не допустити до керівних посад людей, які повʼязані з хабарником-втікачем.