$42.080.01
48.980.00
ukenru
16:50 • 4974 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 10696 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
15:59 • 10447 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
13:07 • 15971 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40394 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 6814 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 25351 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 23535 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27575 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18836 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 28481 перегляди
Удари рф по Запоріжжю 30 жовтня: 17 постраждалих, серед них - дитина, одна людина загинула30 жовтня, 08:33 • 5342 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43050 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 26911 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту15:14 • 10990 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 27064 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 40397 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 43229 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 107203 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 96459 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Сі Цзіньпін
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Китай
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 37779 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 44716 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 68591 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 72402 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 53232 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
DJI Mavic
Опалення

Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету

Київ • УНН

 • 10725 перегляди

Народного депутата Андрія Одарченка відсторонили від виконання обов’язків голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету. Попри обвинувальний вирок суду, його контракт із Міністерством освіти і науки України досі залишається чинним.

Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету

Народного депутата Андрія Одарченка, засудженого за хабарництво, відсторонили від виконання обов’язків голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Вченої ради 30 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Вчена рада Державного Біотехнологічного Університету усунула від виконання обовʼязків голови – народного депутата, хабарника-втікача Андрія Одарченка, який очолив її чотири роки тому. Таке рішення Вчена рада прийняла у відповідь на заяву нардепа-втікача Одарченка, яку він направив своєму заступнику Валерію Михайлову. Таким чином, до проведення виборів нового голови Вченої ради вишу, обов’язки голови тимчасово виконуватиме Валерій Михайлов.  

Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ30.10.25, 12:10 • 23538 переглядiв

Варто зауважити, в Андрія Одарченка досі, попри обвинувальний вирок суду, залишається чинним контракт з Міністерством освіти і науки України. Тобто, нардеп-хабарник все ще обіймає посаду ректора ДБТУ. 

Нагадаємо

Раніше пресслужба Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомила, що колегія суддів залишила в силі вирок Андрію Одарченку, яким його визнано винним у спробі дати хабар у розмірі $50 000 у криптовалюті тодішньому голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму. Одарченка засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати низку посад строком на три роки. Відповідна ухвала оприлюднена в Єдиному реєстрі судових рішень.

За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення 

– йдеться в повідомленні суду.

Попри це, в ДБТУ заявляють, що офіційного документа про вирок не отримували. Така позиція виглядає щонайменше сумнівною, адже, згідно із законодавством, копія судового рішення мала бути направлена в.о. ректора Андрію Кудряшову для виконання. Після отримання вироку керівництво вишу було зобов’язане не пізніше ніж через три дні ініціювати розірвання контракту із засудженим посадовцем. Невиконання цього обов’язку може свідчити про саботаж судового рішення, що підпадає під ознаки кримінальної відповідальності.

Ба більше, за даними джерел УНН, чинний в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Андрій Кудряшов залишається підконтрольною фігурою хабарника-втікача Андрія Одарченка, через якого останній досі впливає на управління вишем та фінансові потоки навчального закладу.

Як з’ясувала редакція УНН, Кудряшов входив до близького оточення Одарченка ще за часів його керівництва університетом і був серед тих, хто вносив заставу за нардепа після арешту у справі НАБУ – 399 тис. грн з визначених судом 15 млн грн. Це дозволило хабарнику тимчасово вийти з-під варти та пізніше втекти за кордон.

Попри заочний арешт Одарченка і втрату ним будь-яких законних підстав впливати на університет, Кудряшов може продовжувати виконувати його доручення, фактично забезпечуючи дистанційне керування ДБТУ. Як повідомляли джерела УНН, в.о. ректора регулярно виїжджає за кордон, імовірно, для особистих зустрічей з Одарченком, який нині може перебувати в Угорщині.

Журналісти УНН також встановили, що під керівництвом Одарченка та його ставлеників у ДБТУ процвітають схеми із розкрадання державного майна та коштів. Зокрема, йдеться про незаконне привласнення земель університету, здачу їх в оренду "в тіні" та заниження обсягів урожаю з метою виведення прибутків у готівку. За попередніми оцінками, лише на "земельних оборудках" команда Одарченка могла покласти у власні кишені понад 100 млн грн.

Тим часом у Міністерстві освіти і науки, за інформацією УНН, готують рішення про кадрові зміни у керівництві університету, однак остаточного погодження поки немає. Серед претендентів на посаду нового ректора розглядається Євгеній Грицьков – чиновник із сумнівною проросійською репутацією та минулим в "Опозиційному блоці", якого також пов’язують з Одарченком.

Таким чином, попри офіційне відсторонення Андрія Одарченка від виконання обов’язків голови Вченої ради, його тіньовий вплив на університет продовжує визначати ключові кадрові та фінансові процеси в ДБТУ. І нині перед державою, в особі міністра освіти і науки Оксена Лісового, стоїть основна задача – викорінити вплив Одарченка на ДБТУ та не допустити до керівних посад людей, які повʼязані з хабарником-втікачем. 

Лілія Подоляк

ПолітикаОсвіта
Державний біотехнологічний університет
Державний бюджет
Андрій Кудряшов
Євгеній Грицьков
Андрій Одарченко
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Національне антикорупційне бюро України
Мустафа Найєм
Угорщина