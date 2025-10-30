$42.080.01
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
Эксклюзив
16:31 • 4184 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 5904 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 13678 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 36957 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 5672 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 24917 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23267 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27423 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18733 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета

Киев • УНН

 • 4200 просмотра

Народного депутата Андрея Одарченко отстранили от исполнения обязанностей председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета. Стоит отметить, у Андрея Одарченко до сих пор, несмотря на обвинительный приговор суда, остается действующим контракт с Министерством образования и науки Украины.

Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета

Народного депутата Андрея Одарченко, осужденного за взяточничество, отстранили от исполнения обязанностей председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета. Соответствующее решение было принято на заседании Ученого совета 30 октября, сообщает УНН.

Детали

Ученый совет Государственного Биотехнологического Университета отстранил от исполнения обязанностей председателя – народного депутата, беглого взяточника Андрея Одарченко, который возглавил его четыре года назад. Такое решение Ученый совет принял в ответ на заявление нардепа-беглеца Одарченко, которое он направил своему заместителю Валерию Михайлову. Таким образом, до проведения выборов нового председателя Ученого совета вуза, обязанности председателя временно будет исполнять Валерий Михайлов.

Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУ30.10.25, 12:10 • 23269 просмотров

Стоит отметить, у Андрея Одарченко до сих пор, несмотря на обвинительный приговор суда, остается действующим контракт с Министерством образования и науки Украины. То есть, нардеп-взяточник все еще занимает должность ректора ГБТУ.

Напомним

Ранее пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила, что коллегия судей оставила в силе приговор Андрею Одарченко, которым он признан виновным в попытке дать взятку в размере $50 000 в криптовалюте тогдашнему главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему. Одарченко приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать ряд должностей сроком на три года. Соответствующее определение обнародовано в Едином реестре судебных решений.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения

– говорится в сообщении суда.

Несмотря на это, в ГБТУ заявляют, что официального документа о приговоре не получали. Такая позиция выглядит по меньшей мере сомнительной, ведь, согласно законодательству, копия судебного решения должна была быть направлена и.о. ректора Андрею Кудряшову для исполнения. После получения приговора руководство вуза было обязано не позднее чем через три дня инициировать расторжение контракта с осужденным должностным лицом. Невыполнение этой обязанности может свидетельствовать о саботаже судебного решения, что подпадает под признаки уголовной ответственности.

Более того, по данным источников УНН, действующий и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Андрей Кудряшов остается подконтрольной фигурой взяточника-беглеца Андрея Одарченко, через которого последний до сих пор влияет на управление вузом и финансовые потоки учебного заведения.

Как выяснила редакция УНН, Кудряшов входил в близкое окружение Одарченко еще во времена его руководства университетом и был среди тех, кто вносил залог за нардепа после ареста по делу НАБУ – 399 тыс. грн из определенных судом 15 млн грн. Это позволило взяточнику временно выйти из-под стражи и позже сбежать за границу.

Несмотря на заочный арест Одарченко и потерю им каких-либо законных оснований влиять на университет, Кудряшов может продолжать выполнять его поручения, фактически обеспечивая дистанционное управление ГБТУ. Как сообщали источники УНН, и.о. ректора регулярно выезжает за границу, вероятно, для личных встреч с Одарченко, который сейчас может находиться в Венгрии.

Журналисты УНН также установили, что под руководством Одарченко и его ставленников в ГБТУ процветают схемы по хищению государственного имущества и средств. В частности, речь идет о незаконном присвоении земель университета, сдаче их в аренду "в тени" и занижении объемов урожая с целью вывода прибылей в наличные. По предварительным оценкам, только на "земельных сделках" команда Одарченко могла положить в собственные карманы более 100 млн грн.

Тем временем в Министерстве образования и науки, по информации УНН, готовят решение о кадровых изменениях в руководстве университета, однако окончательного согласования пока нет. Среди претендентов на должность нового ректора рассматривается Евгений Грицков – чиновник с сомнительной пророссийской репутацией и прошлым в "Оппозиционном блоке", которого также связывают с Одарченко.

Таким образом, несмотря на официальное отстранение Андрея Одарченко от исполнения обязанностей председателя Ученого совета, его теневое влияние на университет продолжает определять ключевые кадровые и финансовые процессы в ГБТУ. И сейчас перед государством, в лице министра образования и науки Оксена Лисового, стоит основная задача – искоренить влияние Одарченко на ГБТУ и не допустить к руководящим должностям людей, которые связаны с взяточником-беглецом.

Лилия Подоляк

Государственный биотехнологический университет
Государственный бюджет
Андрей Кудряшов
Евгений Грицков
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Мустафа Найем
Венгрия